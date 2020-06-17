ВТО может помешать саудовцам купить английский футбольный клуб

ВТО может помешать саудовцам купить английский футбольный клубЭр-Рияд содействовал пиратским трансляциям матчей
Сделка группы инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии по покупке футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» за 300 млн фунтов ($377 млн) оказалась под угрозой. Английская премьер-лига (АПЛ) может быть вынуждена отклонить ее из-за решения Всемирной торговой организации (ВТО), признавшей саудовское правительство ответственным за пиратские спортивные трансляции.
Спор касается деятельности арабоязычной сети платных телеканалов beoutQ. Эр-Рияд всегда отрицал причастность к сервису, хотя он возник после дипломатического конфликта Катара с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом в 2017 г. Они устроили Катару блокаду и запретили транслировать каналы катарской beIN Sports, обладающей эксклюзивными правами на трансляции футбольных матчей на Ближнем Востоке. Вскоре появился платный сервис beoutQ, ретранслирующий сигнал beIN онлайн и через спутниковые каналы.
Катар стал обвинять Саудовскую Аравию в пиратстве.