Стоимость футболистов в ведущих лигах Европы может упасть на 10 млрд евро

Пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию в мировом футболе. Многие страны в марте приостановили чемпионаты, и до сих пор не ясно, когда сезон будет доигран. Клубы, как и компании из других отраслей, теряют выручку. Это приведет к снижению трансферной стоимости игроков, которая сильно выросла в последние годы, говорится в отчете KPMG.