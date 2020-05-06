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Стоимость футболистов в ведущих лигах Европы может упасть на 10 млрд евро

В лучшем случае останется лишь один клуб со стоимостью всей команды в 1 млрд евро
Алексей Невельский
Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию в мировом футболе. Многие страны в марте приостановили чемпионаты, и до сих пор не ясно, когда сезон будет доигран. Клубы, как и компании из других отраслей, теряют выручку. Это приведет к снижению трансферной стоимости игроков, которая сильно выросла в последние годы, говорится в отчете KPMG.

Компания оценила, как пандемия повлияет на доходы клубов и стоимость игроков в 10 лигах Европы – Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Турции, а также в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе (второй по значимости дивизион после Премьер-лиги).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных