Стоимость футболистов в ведущих лигах Европы может упасть на 10 млрд евро

Стоимость футболистов в ведущих лигах Европы может упасть на 10 млрд евроВ лучшем случае останется лишь один клуб со стоимостью всей команды в 1 млрд евро
Пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию в мировом футболе. Многие страны в марте приостановили чемпионаты, и до сих пор не ясно, когда сезон будет доигран. Клубы, как и компании из других отраслей, теряют выручку. Это приведет к снижению трансферной стоимости игроков, которая сильно выросла в последние годы, говорится в отчете KPMG.
Компания оценила, как пандемия повлияет на доходы клубов и стоимость игроков в 10 лигах Европы – Германии, Испании, Италии, Франции, Португалии, Нидерландах, Бельгии, Турции, а также в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе (второй по значимости дивизион после Премьер-лиги).
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