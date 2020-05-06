Меркель объявила о возобновлении в мае национального чемпионата по футболу

Власти Германии одобрили возобновление уже в мае национальных чемпионатов по футболу, в том числе матчей высшего дивизиона – Бундеслиги. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает агентство Reuters. Должны ли матчи проходить без зрителей или присутствие зрителей на стадионе возможно, канцлер не уточнила.