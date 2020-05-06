Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Меркель объявила о возобновлении в мае национального чемпионата по футболу

Ведомости

Власти Германии одобрили возобновление уже в мае национальных чемпионатов по футболу, в том числе матчей высшего дивизиона – Бундеслиги. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает агентство Reuters. Должны ли матчи проходить без зрителей или присутствие зрителей на стадионе возможно, канцлер не уточнила.

Стоимость футболистов в ведущих лигах Европы может упасть на 10 млрд евро

В лучшем случае останется лишь один клуб со стоимостью всей команды в 1 млрд евро

Немецкая футбольная лига в четверг, 7 мая, примет решение о дате возобновления чемпионатов. По данным Sport Bild, обсуждаются две даты – 15 и 22 мая, однако более вероятен первый вариант. Вопрос возобновления футбольного первенства обсуждался на совещании у Меркель дольше, чем проблемы школ и детских садов, пишет Sport Bild.

Немецкая Бундеслига может стать первым большим футбольным европейским турниром, который возобновится после вынужденной остановки из-за пандемии коронавируса. Турнир был приостановлен в середине марта. После 25 туров в нем лидирует мюнхенская «Бавария».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных