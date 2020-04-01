Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Московский «Спартак» не первый футбольный клуб, игроки которого пошли на сокращение зарплат из-за коронавируса. 30 марта самый высокооплачиваемый футболист в мире Лионель Месси объявил в своем Instagram, что он и его товарищи по «Барселоне» были рады сократить зарплату на 70%, чтобы помочь своему клубу во время пандемии. 28 марта о соглашении с игроками об уменьшении компенсаций на четыре месяца сообщил клуб «Ювентус», уточнив, что он может таким образом сэкономить порядка 90 млн евро в этом финансовом году.