Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%
Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба. Сокращенные зарплаты футболисты будут получать на время самоизоляции из-за распространения коронавируса и до возобновления тренировочного процесса.
Тренировки первой команды «Спартака» должны возобновиться 4 мая. 31 марта футбольный клуб объявил о продлении режима домашних тренировок футболистов до этого срока.
Московский «Спартак» не первый футбольный клуб, игроки которого пошли на сокращение зарплат из-за коронавируса. 30 марта самый высокооплачиваемый футболист в мире Лионель Месси объявил в своем Instagram, что он и его товарищи по «Барселоне» были рады сократить зарплату на 70%, чтобы помочь своему клубу во время пандемии. 28 марта о соглашении с игроками об уменьшении компенсаций на четыре месяца сообщил клуб «Ювентус», уточнив, что он может таким образом сэкономить порядка 90 млн евро в этом финансовом году.
Из-за коронавируса в мире с начала марта было отменено множество спортивных соревнований. Ушли на перерыв Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, Лига чемпионов и Лига Европы UEFA, перенесен на следующий год чемпионат Европы по футболу. Российский футбольный союз и Российская премьер-лига приостановили все соревнования по футболу до 10 апреля.