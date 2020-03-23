Как коронавирус побеждает футбол

Большой спорт и все, что с ним связано, – игры, телетрансляции, ставки, бюджеты клубов – рискуют стать одной из первых бизнес-жертв нового коронавируса. Дело не только в том, что болельщикам из-за остановки или переноса первенств по популярным видам спорта стало нечего смотреть: цепная реакция может радикально изменить мировой спорт и тесно связанный с ним рынок телетрансляций и букмекерских контор.