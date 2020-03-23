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Как коронавирус побеждает футбол

Болельщикам стало нечего смотреть — но речь может идти о масштабной перестройке всей индустрии спорта
Павел Аптекарь
Если бы не белорусский футбол, смотреть болельщикам было бы нечего /PhotoXpress

Большой спорт и все, что с ним связано, – игры, телетрансляции, ставки, бюджеты клубов – рискуют стать одной из первых бизнес-жертв нового коронавируса. Дело не только в том, что болельщикам из-за остановки или переноса первенств по популярным видам спорта стало нечего смотреть: цепная реакция может радикально изменить мировой спорт и тесно связанный с ним рынок телетрансляций и букмекерских контор.

Минувшие выходные стали бенефисом белорусского футбола в России: матчи доселе не пользовавшегося популярностью белорусского первенства впервые транслировал российский спортивный канал «Матч ТВ». Если бы не белорусский футбол, смотреть болельщикам было бы нечего: чемпионаты России по футболу и баскетболу приостановлены до 10 апреля, матчи плэй-офф Континентальной хоккейной лиги – пока до 24 марта. Белоруссия – единственная на континенте страна, продолжающая играть в футбол. 19 марта последней в Европе чемпионаты по игровым видам спорта приостановила Турция.

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