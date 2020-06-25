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Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Международные рейсы для всех авиакомпаний запрещены правительством в конце марта
Александр Воробьев
РИА Новости

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами. На каждый такой рейс надо получать разрешение Росавиации и авиационных властей принимающей страны. Но «Аэрофлот» продолжает каким-то образом возить за границу пассажиров, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний.

Как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Сначала рейсы в эти города национальный перевозчик выполнял раз в неделю, следует из информации в его системе бронирования. Со второй недели лета перелеты во все эти города, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону. На прошлой неделе появились два рейса в Рим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных