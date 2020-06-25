Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Как минимум с начала июня «Аэрофлот» летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Сначала рейсы в эти города национальный перевозчик выполнял раз в неделю, следует из информации в его системе бронирования. Со второй недели лета перелеты во все эти города, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону. На прошлой неделе появились два рейса в Рим.