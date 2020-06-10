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Крупнейшим авиаперевозчиком в России второй месяц подряд стала S7 Airlines

«Аэрофлот» занимает второе место
Александр Воробьев
Второй месяц подряд лидером по авиаперевозкам в России становится S7 /Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Ведомости» ознакомились с предварительными данными Росавиации о пассажирских авиаперевозках в мае. Лидером, как и в апреле, стала принадлежащая семье Владислава Филева S7 Airlines. Она перевезла 281 400 человек. Это в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года. Занявший второе место «Аэрофлот» сократил перевозки в 14 раз – 206 000 человек. Близкий к Росавиации человек подтверждает: эти цифры верны.

До апреля бессменным лидером отрасли был «Аэрофлот». В мае компания планировала нарастить число рейсов по сравнению с апрелем вдвое. Но этого не произошло, количество рейсов из-за отсутствия спроса выросло не так сильно. S7 сохранила больше рейсов, так как примерно половину своих полетов выполняет из Новосибирска, Иркутска и Владивостока и только половину – из Москвы. Спрос на полеты из регионов упал не так сильно, как из Москвы. Аэрофлот же летает только из «Шереметьево».

Все российские авиакомпании перевезли в мае 946 000 человек – в 11,5 раза меньше прошлого мая. Это чуть лучше показателя апреля, когда авиаперевозки рухнули в 12,5 раза до 739 000 человек.

Авиакомпания S7 впервые перевезла больше всех пассажиров в России

«Аэрофлот» в апреле стал вторым по пассажиропотоку

На третье место вернулась «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия», которая перевезла 74 000 человек. Utair заняла четвертое место с 67 200 человек. До кризиса она была шестой. У Utair, как и S7, много региональных рейсов, ее перевозки в мае упали в 10 раз. S7 и Utair – лидеры среди крупных авиакомпаний по сохранению трафика.

Из 20 крупнейших перевозчиков абсолютным лидером по сохранению трафика стала региональная авиакомпания «Якутия» – ее трафик упал всего вдвое до 23 890 человек. Авиакомпания принадлежит правительству Республики Якутии, летает в Москву и в крупные города из Якутска.

В апреле лидером по сохранению пассажиропотока была региональная авиакомпания «Азимут». В мае она оказалась на втором месте, ее трафик упал втрое до 32 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных