Крупнейшим авиаперевозчиком в России второй месяц подряд стала S7 Airlines«Аэрофлот» занимает второе место
«Ведомости» ознакомились с предварительными данными Росавиации о пассажирских авиаперевозках в мае. Лидером, как и в апреле, стала принадлежащая семье Владислава Филева S7 Airlines. Она перевезла 281 400 человек. Это в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года. Занявший второе место «Аэрофлот» сократил перевозки в 14 раз – 206 000 человек. Близкий к Росавиации человек подтверждает: эти цифры верны.
До апреля бессменным лидером отрасли был «Аэрофлот». В мае компания планировала нарастить число рейсов по сравнению с апрелем вдвое. Но этого не произошло, количество рейсов из-за отсутствия спроса выросло не так сильно. S7 сохранила больше рейсов, так как примерно половину своих полетов выполняет из Новосибирска, Иркутска и Владивостока и только половину – из Москвы. Спрос на полеты из регионов упал не так сильно, как из Москвы. Аэрофлот же летает только из «Шереметьево».
Все российские авиакомпании перевезли в мае 946 000 человек – в 11,5 раза меньше прошлого мая. Это чуть лучше показателя апреля, когда авиаперевозки рухнули в 12,5 раза до 739 000 человек.
На третье место вернулась «дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия», которая перевезла 74 000 человек. Utair заняла четвертое место с 67 200 человек. До кризиса она была шестой. У Utair, как и S7, много региональных рейсов, ее перевозки в мае упали в 10 раз. S7 и Utair – лидеры среди крупных авиакомпаний по сохранению трафика.
Из 20 крупнейших перевозчиков абсолютным лидером по сохранению трафика стала региональная авиакомпания «Якутия» – ее трафик упал всего вдвое до 23 890 человек. Авиакомпания принадлежит правительству Республики Якутии, летает в Москву и в крупные города из Якутска.
В апреле лидером по сохранению пассажиропотока была региональная авиакомпания «Азимут». В мае она оказалась на втором месте, ее трафик упал втрое до 32 000 человек.