Крупнейшим авиаперевозчиком в России второй месяц подряд стала S7 Airlines

До апреля бессменным лидером отрасли был «Аэрофлот». В мае компания планировала нарастить число рейсов по сравнению с апрелем вдвое. Но этого не произошло, количество рейсов из-за отсутствия спроса выросло не так сильно. S7 сохранила больше рейсов, так как примерно половину своих полетов выполняет из Новосибирска, Иркутска и Владивостока и только половину – из Москвы. Спрос на полеты из регионов упал не так сильно, как из Москвы. Аэрофлот же летает только из «Шереметьево».