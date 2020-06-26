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Самоизоляция принесла онлайн-аптекам новых клиентов

12% россиян во время самоизоляции впервые сделали заказ в интернет-аптеке
Ксения Вирченко
Андрей Гордеев / Ведомости

12% россиян во время режима самоизоляции начали заказывать лекарства в интернет-аптеках, хотя раньше практически никогда этого не делали. Такие выводы содержатся в исследовании фармкомпании Stada, которое с 23 по 27 апреля 2020 г. по ее заказу организовало агентство Kantar. Оно провело онлайн-интервью 1000 россиян, целевой аудиторией было население старше 18 лет, репрезентативное по критериям возраста, пола, региона.

В России несколько основных моделей онлайн-продаж лекарств: можно забронировать препарат на сайте аптеки или агрегатора аптек и забрать покупку в торговой точке, заказать препарат на сайте дистрибутора, который привезет его в нужную аптеку, или получить нерецептурное лекарство с доставкой на дом. Последний сервис легально работает лишь около месяца. По утвержденным правительством правилам торговать нерецептурными препаратами онлайн и привозить их клиенту могут только аптеки, кроме индивидуальных предпринимателей. Они должны иметь не менее 10 точек, действующую от одного года лицензию на фармацевтическую деятельность и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных