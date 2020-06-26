Самоизоляция принесла онлайн-аптекам новых клиентов

В России несколько основных моделей онлайн-продаж лекарств: можно забронировать препарат на сайте аптеки или агрегатора аптек и забрать покупку в торговой точке, заказать препарат на сайте дистрибутора, который привезет его в нужную аптеку, или получить нерецептурное лекарство с доставкой на дом. Последний сервис легально работает лишь около месяца. По утвержденным правительством правилам торговать нерецептурными препаратами онлайн и привозить их клиенту могут только аптеки, кроме индивидуальных предпринимателей. Они должны иметь не менее 10 точек, действующую от одного года лицензию на фармацевтическую деятельность и др.