Самоизоляция принесла онлайн-аптекам новых клиентов

Самоизоляция принесла онлайн-аптекам новых клиентов12% россиян во время самоизоляции впервые сделали заказ в интернет-аптеке
12% россиян во время режима самоизоляции начали заказывать лекарства в интернет-аптеках, хотя раньше практически никогда этого не делали. Такие выводы содержатся в исследовании фармкомпании Stada, которое с 23 по 27 апреля 2020 г. по ее заказу организовало агентство Kantar. Оно провело онлайн-интервью 1000 россиян, целевой аудиторией было население старше 18 лет, репрезентативное по критериям возраста, пола, региона.
В России несколько основных моделей онлайн-продаж лекарств: можно забронировать препарат на сайте аптеки или агрегатора аптек и забрать покупку в торговой точке, заказать препарат на сайте дистрибутора, который привезет его в нужную аптеку, или получить нерецептурное лекарство с доставкой на дом. Последний сервис легально работает лишь около месяца. По утвержденным правительством правилам торговать нерецептурными препаратами онлайн и привозить их клиенту могут только аптеки, кроме индивидуальных предпринимателей. Они должны иметь не менее 10 точек, действующую от одного года лицензию на фармацевтическую деятельность и др.