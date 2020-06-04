Аптеки хотят пересмотреть условия аренды из-за потерь после коронавируса

Выручка аптечных сетей из-за коронавируса сократилась на 30%, поэтому требуется пересмотр условий аренды. Об этом сообщил Евгений Нифантьев, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), которая подготовила «Декларацию о добросовестном сотрудничестве на рынке аренды коммерческой недвижимости в период борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период». «Ведомости» ознакомились с копией документа.