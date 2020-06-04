Аптеки хотят пересмотреть условия аренды из-за потерь после коронавируса

Аптеки хотят пересмотреть условия аренды из-за потерь после коронавирусаОни лишились трети выручки
Выручка аптечных сетей из-за коронавируса сократилась на 30%, поэтому требуется пересмотр условий аренды. Об этом сообщил Евгений Нифантьев, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), которая подготовила «Декларацию о добросовестном сотрудничестве на рынке аренды коммерческой недвижимости в период борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период». «Ведомости» ознакомились с копией документа.
Декларацию подписали гендиректора 19 аптечных сетей – «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм», «Аптеки вита», «Ирис», «Аптеки Невис», «Лекоптторг», «Родник Здоровья», «Петербургские аптеки», «Максавита» и др. Свою подпись на момент публикации материала «Ведомостям» подтвердили Нифантьев («Неофарм» и «Столички»), Александр Филиппов («Ригла» и «Живика») и Анастасия Карпова («Эркафарм»).