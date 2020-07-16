Немецкая группа RSG купила сеть фитнес-клубов Gold’s Gym

В сеть Gold’s Gym International входит около 700 клубов по всему миру: 100 собственных в США и еще 600 открытых по франшизе по всему миру (в том числе четыре в России). Штаб-квартира компании находится в Далласе. На конец 2019 г. абонементами в клубы Gold’s Gym владело около 3 млн человек. Но в марте все клубы компании закрылись из-за коронавируса, а 4600 сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Компания с выручкой около $300 млн в год лишилась источника доходов и в апреле была вынуждена ликвидировать примерно треть своих клубов в США, а в мае подала заявку о банкротстве.