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Немецкая группа RSG купила сеть фитнес-клубов Gold’s Gym

Ранее сеть закрыла треть клубов в США и подала заявку о банкротстве
Илья Виноградов
1977 год, Арнольд Шварценеггер (на фото слева) в Gold’s Gym /Rollie Robinson White Mountain Films

В сеть Gold’s Gym International входит около 700 клубов по всему миру: 100 собственных в США и еще 600 открытых по франшизе по всему миру (в том числе четыре в России). Штаб-квартира компании находится в Далласе. На конец 2019 г. абонементами в клубы Gold’s Gym владело около 3 млн человек. Но в марте все клубы компании закрылись из-за коронавируса, а 4600 сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Компания с выручкой около $300 млн в год лишилась источника доходов и в апреле была вынуждена ликвидировать примерно треть своих клубов в США, а в мае подала заявку о банкротстве.

14 июля в рамках процедуры банкротства компания была выставлена на аукцион, победителем стала немецкая RSG Group, оператор сетей фитнес-центров McFit, High5 Gym, John Reed Fitness и владелец технологии цифровых тренировок Cyberobics, предложившая $100 млн. В общей сложности под управлением холдинга со штаб-квартирой в Шлюссельфельде находится более 300 клубов в восьми странах мира. В начале 2019 г. компания оценивала количество владельцев абонементов в 2 млн. Годовая выручка RSG, по данным Handelsblatt, составляет 355 млн евро, прибыль – около 30 млн евро. 24 июля сделка должна быть одобрена судом по делам о банкротстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных