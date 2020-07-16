Немецкая группа RSG купила сеть фитнес-клубов Gold’s Gym

Немецкая группа RSG купила сеть фитнес-клубов Gold’s GymРанее сеть закрыла треть клубов в США и подала заявку о банкротстве
В сеть Gold’s Gym International входит около 700 клубов по всему миру: 100 собственных в США и еще 600 открытых по франшизе по всему миру (в том числе четыре в России). Штаб-квартира компании находится в Далласе. На конец 2019 г. абонементами в клубы Gold’s Gym владело около 3 млн человек. Но в марте все клубы компании закрылись из-за коронавируса, а 4600 сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Компания с выручкой около $300 млн в год лишилась источника доходов и в апреле была вынуждена ликвидировать примерно треть своих клубов в США, а в мае подала заявку о банкротстве.
14 июля в рамках процедуры банкротства компания была выставлена на аукцион, победителем стала немецкая RSG Group, оператор сетей фитнес-центров McFit, High5 Gym, John Reed Fitness и владелец технологии цифровых тренировок Cyberobics, предложившая $100 млн. В общей сложности под управлением холдинга со штаб-квартирой в Шлюссельфельде находится более 300 клубов в восьми странах мира. В начале 2019 г. компания оценивала количество владельцев абонементов в 2 млн. Годовая выручка RSG, по данным Handelsblatt, составляет 355 млн евро, прибыль – около 30 млн евро. 24 июля сделка должна быть одобрена судом по делам о банкротстве.