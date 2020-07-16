Энергетики прогнозируют рост долгов за тепло

В ассоциации рассчитали потери в рамках нескольких вариантов развития событий. По оптимистичному сценарию к концу года собираемость платежей составит 84,1% против 97,5% в 2019 г. В этом случае энергетики недосчитаются 86 млрд руб. по тепловой энергии, а общая дебиторская задолженность по этому виду энергоресурса достигнет почти 280 млрд руб. (на декабрь прошлого года составляла 193,7 млрд руб.). На начало июля задолженность по теплу уже увеличилась на 42 млрд руб. к показателям конца прошлого года. Это произошло из-за падения платежной дисциплины в апреле – мае, когда в стране действовал карантин для борьбы с COVID-19.