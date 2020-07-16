Энергетики прогнозируют рост долгов за тепло

Энергетики прогнозируют рост долгов за теплоК концу года они могут достигнуть рекордного уровня в 560 млрд рублей
Совокупный долг потребителей перед теплоснабжающими организациями к концу года может составить от 280 млрд до 560 млрд руб., сообщается в материалах НП «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейших генераторов), с которыми ознакомились «Ведомости».
В ассоциации рассчитали потери в рамках нескольких вариантов развития событий. По оптимистичному сценарию к концу года собираемость платежей составит 84,1% против 97,5% в 2019 г. В этом случае энергетики недосчитаются 86 млрд руб. по тепловой энергии, а общая дебиторская задолженность по этому виду энергоресурса достигнет почти 280 млрд руб. (на декабрь прошлого года составляла 193,7 млрд руб.). На начало июля задолженность по теплу уже увеличилась на 42 млрд руб. к показателям конца прошлого года. Это произошло из-за падения платежной дисциплины в апреле – мае, когда в стране действовал карантин для борьбы с COVID-19.