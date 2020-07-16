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Энергетики прогнозируют рост долгов за тепло

К концу года они могут достигнуть рекордного уровня в 560 млрд рублей
Александр Волобуев
Рост неплатежей ожидается со стороны жилищных организаций /Максим Туманов для Ведомостей

Совокупный долг потребителей перед теплоснабжающими организациями к концу года может составить от 280 млрд до 560 млрд руб., сообщается в материалах НП «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейших генераторов), с которыми ознакомились «Ведомости».

В ассоциации рассчитали потери в рамках нескольких вариантов развития событий. По оптимистичному сценарию к концу года собираемость платежей составит 84,1% против 97,5% в 2019 г. В этом случае энергетики недосчитаются 86 млрд руб. по тепловой энергии, а общая дебиторская задолженность по этому виду энергоресурса достигнет почти 280 млрд руб. (на декабрь прошлого года составляла 193,7 млрд руб.). На начало июля задолженность по теплу уже увеличилась на 42 млрд руб. к показателям конца прошлого года. Это произошло из-за падения платежной дисциплины в апреле – мае, когда в стране действовал карантин для борьбы с COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных