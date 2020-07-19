Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторановВ документе прописано, что клиенты могут делать заказ дистанционно и не обязаны оставлять чаевые
Роспотребнадзор разработал новые правила работы для ресторанов, столовых и баров, прописав в них, в частности, что клиенты могут заказывать блюда онлайн до прихода в ресторан и не обязаны оставлять чаевые. Такой проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Кафе или ресторан, планирующий принимать от клиентов онлайн-заказы, должен отправлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. В документе также указано, что записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или если в тексте есть оскорбления или другая запрещенная законом информация.
Кроме того, заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара. Речь о чаевых, комиссии и др. В случае нарушения клиент сможет потребовать вернуть уплаченные на такие расходы деньги.
Эти правила разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 г. Предыдущие правила утверждали в августе 1997 г.