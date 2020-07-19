Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Кафе или ресторан, планирующий принимать от клиентов онлайн-заказы, должен отправлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. В документе также указано, что записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или если в тексте есть оскорбления или другая запрещенная законом информация.