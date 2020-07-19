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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

В документе прописано, что клиенты могут делать заказ дистанционно и не обязаны оставлять чаевые
Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

Роспотребнадзор разработал новые правила работы для ресторанов, столовых и баров, прописав в них, в частности, что клиенты могут заказывать блюда онлайн до прихода в ресторан и не обязаны оставлять чаевые. Такой проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Кафе или ресторан, планирующий принимать от клиентов онлайн-заказы, должен отправлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. В документе также указано, что записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или если в тексте есть оскорбления или другая запрещенная законом информация. 

Кроме того, заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара. Речь о чаевых, комиссии и др. В случае нарушения клиент сможет потребовать вернуть уплаченные на такие расходы деньги.

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Эти правила разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утрачивают силу с 1 января 2021 г. Предыдущие правила утверждали в августе 1997 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных