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Почему «Россия» активнее всех в мире использует флот легендарных Boeing 747

Крупнейшие мировые игроки не могут найти пассажиров для сверхвместительного Jumbo Jet
Дарья Молоткова
«Россия» не планирует отказываться от эксплуатации флота Boeing 747 как минимум до 2023–2024 гг. /РИА Новости

Национальный перевозчик Австралии Qantas сообщил в конце прошлой недели о завершении эксплуатации последнего самолета Boeing 747 в своем парке, свой финальный рейс лайнер совершил из Сиднея в Лос-Анджелес. Qantas летала на этой модели 40 лет. Ранее в июле о выводе из эксплуатации Boeing 747 сообщила British Airways, она была крупнейшим в мире оператором данной модели (31 лайнер). Ранее British Airways планировала полностью отказаться от Queen of the Skies только в 2023–2024 гг., но ускорила вывод из-за сокращения спроса, вызванного пандемией COVID-2019.

Лидером по количеству пассажирских Boeing 747 в парке стала крупнейшая европейская авиакомпания – немецкая Lufthansa: у нее 28 таких лайнеров. На 2-м месте – национальный перевозчик Южной Кореи Korean Air с 23 судами, на 3-м – авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») с девятью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных