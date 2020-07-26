Почему «Россия» активнее всех в мире использует флот легендарных Boeing 747

Национальный перевозчик Австралии Qantas сообщил в конце прошлой недели о завершении эксплуатации последнего самолета Boeing 747 в своем парке, свой финальный рейс лайнер совершил из Сиднея в Лос-Анджелес. Qantas летала на этой модели 40 лет. Ранее в июле о выводе из эксплуатации Boeing 747 сообщила British Airways, она была крупнейшим в мире оператором данной модели (31 лайнер). Ранее British Airways планировала полностью отказаться от Queen of the Skies только в 2023–2024 гг., но ускорила вывод из-за сокращения спроса, вызванного пандемией COVID-2019.