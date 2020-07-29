Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Сбербанк получит контроль в Rambler GroupБанк инвестирует 2 млрд рублей в группу и планирует вывести онлайн-кинотеатр Okko в лидеры рынка
В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital, следует из сообщения банка (есть у «Ведомостей»). Помимо этого банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у второго акционера Rambler Group – компании A&NN, принадлежащей бизнесмену Александру Мамуту. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
Общая сумма инвестиций, как указано в сообщении Сбербанка, составит порядка 2 млрд руб. Часть из них будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 г. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.
В прошлом году совокупная выручка всех российских видеосервисов выросла на 46% до 16,7 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Okko – второй по величине онлайн-кинотеатр, его доля в 2019 г. составила 22%. У лидера рынка – видеосервиса Ivi – 37%.
Привлечение дополнительного финансирования и усиление синергий со Сбербанком позволит Rambler Group агрессивнее наращивать рыночные проекты группы, уверен ее гендиректор Рафаэль Абрамян. По его словам, платящая аудитория Okko уже утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со Сбербанком. Общее количество платных подписчиков Okko не раскрывает.
Сбербанк намерен обеспечить медиасервисам Rambler Group ускоренное технологическое развитие и дальше работать над их интеграцией в продукты и сервисы банка, отметила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Доброхвалова.
В августе прошлого года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. В сделку вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, медиаактивы (Gazeta.Ru, Lenta.Ru, Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com), а также кинотеатр «Художественный». За периметром сделки остались крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Кино Okko», «Формула кино» и «Синема парк», а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумма сделки тогда не называлась. РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали два близких к банку источника. В рамках сделки Rambler Group из инвестиций Сбербанка полностью погасила свой долг перед банком «Траст». Он составлял 3,3 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в A&NN.
В декабре 2019 г. Rambler Group провела обратный выкуп 6,08% у Era Capital, сообщала группа. Для выкупа Rambler Group использовала собственные средства. Сумму сделки стороны тогда не раскрывали. Era Capital вышла из состава акционеров Rambler Group в мае 2020 г., сообщил «Ведомостям» представитель группы.