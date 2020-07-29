Сбербанк получит контроль в Rambler Group

В августе прошлого года Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. В сделку вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, медиаактивы (Gazeta.Ru, Lenta.Ru, Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com), а также кинотеатр «Художественный». За периметром сделки остались крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Кино Okko», «Формула кино» и «Синема парк», а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумма сделки тогда не называлась. РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Эту информацию «Ведомостям» подтверждали два близких к банку источника. В рамках сделки Rambler Group из инвестиций Сбербанка полностью погасила свой долг перед банком «Траст». Он составлял 3,3 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в A&NN.