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Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% акций холдинга Rambler Group, говорится в совместном сообщении сторон.

«Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно», – говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается, Сбербанк инвестировал в капитал Rambler cash-in инвестиции, которые пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

За корпоративное управление Rambler Group будет отвечать совет директоров из девяти человек, в него войдут: первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, старший директор по развитию экосистемы Сбербанка Андрей Ванин, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Марина Жигалова-Озкан, старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская, основатель Era Capital Екатерина Лапшина и гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления ее развития.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили, что банк получит 46,5% интернет-холдинга. В сделку не входят крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус». Сумму сделки стороны не называли, но РБК со ссылкой на источники писал, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

В рамках сделки Rambler Group полностью погасила свой долг перед банком «Траст», он составлял 3,3 млрд руб. Представитель Сбербанка и Aбрамян сообщали, что на погашение долга интернет-холдинга уйдет меньшая часть инвестиций Сбербанка. Таким образом, интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.

Представитель Rambler Group в конце июня сообщил «Ведомостям», что компания собирается провести публичное размещение акций в течение двух-трех лет. Rambler Group не раскрывает совокупные финансовые показатели, выручка входящего в холдинг онлайн-кинотеатра Okko в 2018 г. выросла на 81% до 2,5 млрд руб.