Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Rambler вылез из долгов

Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами

Теперь он сможет направить 8 млрд от Сбербанка на развитие

Rambler Group полностью погасил свой долг перед «Трастом», он составлял 3,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Александр Соколов. Были погашены и тело долга, и проценты, без дисконта, уточнил он и добавил, что расчет произошел в мае. Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян подтвердил «Ведомостям», что компания погасила долг перед «Трастом», но детали комментировать не стал.

Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина: бизнесмен реализовал свое право продать половину интернет-холдинга по заранее зафиксированной цене, а именно $295 млн (18 млрд руб. на момент продажи). В 2017 г. проблемные долги «Открытия» были переданы в «Траст».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике