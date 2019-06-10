Интернет-холдинг Rambler Group расплатился с долгами
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Rambler Group полностью погасил свой долг перед «Трастом», он составлял 3,3 млрд руб., сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Александр Соколов. Были погашены и тело долга, и проценты, без дисконта, уточнил он и добавил, что расчет произошел в мае. Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян подтвердил «Ведомостям», что компания погасила долг перед «Трастом», но детали комментировать не стал.
Кредит Rambler получил в 2014 г. в банке «ФК Открытие», где владелец интернет-холдинга Александр Мамут был миноритарием с долей в 6,7%. Он брал кредит, чтобы выкупить свою долю у владельца «Норникеля» Владимира Потанина: бизнесмен реализовал свое право продать половину интернет-холдинга по заранее зафиксированной цене, а именно $295 млн (18 млрд руб. на момент продажи). В 2017 г. проблемные долги «Открытия» были переданы в «Траст».
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