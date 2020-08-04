«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина построит Центр ядерной медицины

«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина построит Центр ядерной медициныОнкобольных будут лечить в Международном медицинском кластере в «Сколково»
Площадь центра составит 20 000 кв. м. Строительство завершится к концу 2023 г. За первый год работы компания рассчитывает принять порядка 7000 пациентов, уточнил представитель «Мединвестгрупп». Размер инвестиций в проект он сообщить отказался.
Международный медицинский кластер (ММК) на территории инновационного центра «Сколково» – проект, предпринятый по инициативе правительства Москвы. Федеральный закон № 160-ФЗ от 29 июня 2015 г. позволяет клиникам государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) работать по стандартам своих стран на территории кластера: оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.
В планах ММК объединить 10–15 медицинских учреждений из стран ОЭСР и оказывать помощь до 300 000 пациентов в год. Уже сейчас в кластере работает израильская клиника «Хадасса», строятся реабилитационный центр французской Orpea и Университетский госпиталь Страсбурга. Участие в проекте «Сколково» дает ряд преференций, говорит представитель «Мединвестгрупп»: компания сможет произвести и вывести на рынок для клинического применения ряд инновационных препаратов для лечения онкозаболеваний, речь идет о препаратах, которые ранее не производились в России.
«Мединвестгрупп» принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину – крупному поставщику лекарств в России, в том числе по государственным контрактам. Специализируется на инвестициях в медицинской сфере. В ее портфель, как сказано на сайте компании, входят сеть ядерной медицины «ПЭТ технолоджи», клиники «К+31» и Клиники Лядова, а также медицинские лаборатории Labquest. В 2020 г. компания приобрела 27,7% сети частных клиник «Европейский медицинский центр» (ЕМЦ). До 2025 г. «Мединвестгрупп» планировала вложить в открытие 40 новых объектов ЕМЦ в России более 20 млрд руб., сообщала газета «Коммерсантъ».
Новый центр будет оказывать высокотехнологичную помощь онкологическим больным, говорит представитель компании: в нем установят два циклотронно-радиохимических комплекса, на которых будет осуществляться производство не только радиофармпрепаратов для диагностики, но и лекарственных препаратов для радионуклидной терапии – лечения онкологических заболеваний. Там же установят два ПЭТ/КТ-сканера, аппараты лучевой терапии, разместится научно-исследовательская лаборатория и «горячие койки» для радионуклидной терапии.
Ежегодно в России выявляется более 600 000 случаев заболевания онкологией. В 2020 г. расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут на 35% и составят более 270 млрд руб., сообщала в конце 2019 г. пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Лечение онкологических заболеваний дорогое, оно оплачивается государством в рамках медицинской помощи ОМС и за счет квот, поясняет эксперт в области медицины крупной международной консалтинговой компании. Частных компаний, желающих получить возможность лечить людей по ОМС или квотам, много и есть определенная конкуренция, продолжает он: те, кто сможет договориться с государством о сотрудничестве, смогут активно развиваться на рынке.