«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина построит Центр ядерной медицины

В планах ММК объединить 10–15 медицинских учреждений из стран ОЭСР и оказывать помощь до 300 000 пациентов в год. Уже сейчас в кластере работает израильская клиника «Хадасса», строятся реабилитационный центр французской Orpea и Университетский госпиталь Страсбурга. Участие в проекте «Сколково» дает ряд преференций, говорит представитель «Мединвестгрупп»: компания сможет произвести и вывести на рынок для клинического применения ряд инновационных препаратов для лечения онкозаболеваний, речь идет о препаратах, которые ранее не производились в России.