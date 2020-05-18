Частные клиники теряют деньги на лечении коронавирусной инфекции

Частные клиники теряют деньги на лечении коронавирусной инфекцииЦена для одного человека может доходить до 2 млн рублей
Принимающие больных коронавирусом частные клиники работают в убыток – их затраты не покрывают ни выплаты по ОМС, ни обслуживание частных клиентов за наличный расчет или по ДМС. При этом спрос, несмотря на очень высокие цены, огромный – зачастую коек не хватает. Об этом «Ведомостям» рассказали директор по коммерческой деятельности и маркетингу принимающей больных коронавирусом ГК «Медси» Алла Канунникова и представитель «Мединвестгрупп», владельца клиник на ул. Академика Павлова, 22, и «К+31» .
Кроме них из частных медучреждений в Москве и Московской области помощь больным коронавирусом оказывает входящий в ГК «Мать и дитя» клинический госпиталь «Лапино». Остальные специализирующиеся на лечении COVID-19 медучреждения – государственные.
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