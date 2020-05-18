Частные клиники теряют деньги на лечении коронавирусной инфекции

Принимающие больных коронавирусом частные клиники работают в убыток – их затраты не покрывают ни выплаты по ОМС, ни обслуживание частных клиентов за наличный расчет или по ДМС. При этом спрос, несмотря на очень высокие цены, огромный – зачастую коек не хватает. Об этом «Ведомостям» рассказали директор по коммерческой деятельности и маркетингу принимающей больных коронавирусом ГК «Медси» Алла Канунникова и представитель «Мединвестгрупп», владельца клиник на ул. Академика Павлова, 22, и «К+31» .