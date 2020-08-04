«Норникель» представил план ликвидации последствий аварии в Норильске

Позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.: ущерб объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде. Затем Потанин направил в ведомство письма про аварию под Норильском. Он написал о том, что готов обсуждать с властями оценку ущерба от аварии, сообщали «Ведомости».