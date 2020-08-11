Росстат хочет использовать искусственный интеллект для расчета инфляции

Росстат занимается расчетом индекса потребительских цен, т. е. отслеживает динамику изменения цен на различные виды товаров, объясняет «Ведомостям» его представитель. Сейчас эти данные собираются вручную: сотрудники-регистраторы еженедельно обходят магазины, а для фиксации цен используются смартфоны со специализированным программным обеспечением, говорит он. Еженедельно отслеживается 100 позиций, ежемесячно – 520 продовольственных и непродовольственных товаров. Росстат собирает данные как по крупным сетевым ритейлерам, так и по небольшим специализированным магазинам и рынкам.