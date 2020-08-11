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Росстат хочет использовать искусственный интеллект для расчета инфляции

Новые технологии помогут автоматизировать сбор и анализ данных
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Для расчета инфляции можно было бы использовать и данные по динамике цен, которые собирают сами ритейлеры /Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная служба государственной статистики предлагает использовать искусственный интеллект (ИИ) для расчета инфляции – это следует из ее обращения в Минкомсвязи (с ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил представитель Росстата). Ведомство предлагает внести проект с бюджетом 460 млн руб. в нацпрограмму «Цифровая экономика».

Росстат занимается расчетом индекса потребительских цен, т. е. отслеживает динамику изменения цен на различные виды товаров, объясняет «Ведомостям» его представитель. Сейчас эти данные собираются вручную: сотрудники-регистраторы еженедельно обходят магазины, а для фиксации цен используются смартфоны со специализированным программным обеспечением, говорит он. Еженедельно отслеживается 100 позиций, ежемесячно – 520 продовольственных и непродовольственных товаров. Росстат собирает данные как по крупным сетевым ритейлерам, так и по небольшим специализированным магазинам и рынкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных