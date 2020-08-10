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Объем экспорта нефти из России вырос впервые с начала года

Рост в июне в месячном выражении составил на 43,2%
Александр Волобуев Светлана А. Петрова
Максим Стулов / Ведомости

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне по отношению к маю составил 43,2%, следует из данных ФТС от 10 августа. 

Год к году падение продолжилось, но темпы его заметно сократились. Если в июне экспорт нефти из России упал в денежном выражении на 43% к июню прошлого года – до $5,199 млрд, то в мае он снижался в 2,7 раза (до $3,604 млрд), в апреле – более чем вдвое (до $4,447 млрд). 

Аналитики и эксперты, опрошенные «Ведомостями», ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок, напомнила главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова. Так, в июле, средняя стоимость российской Urals достигла $43,9 за баррель, что превышает цену отсечения, заложенную в бюджете на текущий год – $42,4 за баррель (все, что выше, направляется в ФНБ – «Ведомости»). 

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По данным Минфина, за июнь средняя цена на отечественный сорт нефти выросла по отношению к маю на 35%, но оказалась почти в полтора раза ниже прошлогодних показателей за тот же период. Позитивная тенденция в ближайшее время продолжится, считают в министерстве: ранее ведомство ожидало, что и в августе  нефтяные доходы бюджета продемонстируют положительную динамику. Тем не менее из-за сделки ОПЕК+ физический объем нефтедобычи в России сокращается, что ограничивает потенциал роста бюджетных доходов в перспективе, добавляет Крылова.

В ПСБ прогнозируют, что по итогам года среднегодовая цена Urals составит $41 за баррель, то есть окажется ниже планки отсечения для наполнения ФНБ. Крылова отметила, что восстановление цен на нефть сыграет на руку нефтяникам во втором полугодии после неудачных первого и второго кварталов. 

«Но по итогам года по всему сектору будет наблюдаться падение прибылей и маржи. Нефтяные компании смогут достаточно оперативно возобновить инвестиции, но только в случае действительно устойчивой конъюнктуры на рынке. Это перспектива, скорее, следующего года», — считает она. В базовом прогнозе ПСБ ждет роста среднегодовой цены на Urals в 2021 г. до $47 за баррель.

По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, статистика по экспорту отражает общую позитивную динамику восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Но восстановление нефтяного рынка может растянуться на годы, добавляет он. По словам эксперта, ситуация в целом малопредсказуема из-за COVID-19, но безусловно, она заставит нефтяников сокращать объем инвестпроектов. 

Основными факторами, влияющими на нефтяные котировки, останутся коронавирус, вторая волна которого по-прежнему не исключена, и ограничивающая предложение сделка ОПЕК+, согласна директор по консалтингу в сфере госрегуирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. Но есть и третий фактор, который может стать «черным лебедем» для нефтяников —  ноябрьские выборы президента США, полагает она. Эксперт подчеркивает, что США – крупнейший потребитель нефти в мире. И любая предвыборная риторика оттуда будет оказывать значительное влияние на весь рынок, добавляет Козлова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных