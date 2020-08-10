Объем экспорта нефти из России вырос впервые с начала года

По данным Минфина, за июнь средняя цена на отечественный сорт нефти выросла по отношению к маю на 35%, но оказалась почти в полтора раза ниже прошлогодних показателей за тот же период. Позитивная тенденция в ближайшее время продолжится, считают в министерстве: ранее ведомство ожидало, что и в августе нефтяные доходы бюджета продемонстируют положительную динамику. Тем не менее из-за сделки ОПЕК+ физический объем нефтедобычи в России сокращается, что ограничивает потенциал роста бюджетных доходов в перспективе, добавляет Крылова.