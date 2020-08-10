Объем экспорта нефти из России вырос впервые с начала года

Объем экспорта нефти из России вырос впервые с начала годаРост в июне в месячном выражении составил на 43,2%
Объем экспорта нефти и нефтепродуктов вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне по отношению к маю составил 43,2%, следует из данных ФТС от 10 августа.
Год к году падение продолжилось, но темпы его заметно сократились. Если в июне экспорт нефти из России упал в денежном выражении на 43% к июню прошлого года – до $5,199 млрд, то в мае он снижался в 2,7 раза (до $3,604 млрд), в апреле – более чем вдвое (до $4,447 млрд).
Аналитики и эксперты, опрошенные «Ведомостями», ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок, напомнила главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова. Так, в июле, средняя стоимость российской Urals достигла $43,9 за баррель, что превышает цену отсечения, заложенную в бюджете на текущий год – $42,4 за баррель (все, что выше, направляется в ФНБ – «Ведомости»).
По данным Минфина, за июнь средняя цена на отечественный сорт нефти выросла по отношению к маю на 35%, но оказалась почти в полтора раза ниже прошлогодних показателей за тот же период. Позитивная тенденция в ближайшее время продолжится, считают в министерстве: ранее ведомство ожидало, что и в августе нефтяные доходы бюджета продемонстируют положительную динамику. Тем не менее из-за сделки ОПЕК+ физический объем нефтедобычи в России сокращается, что ограничивает потенциал роста бюджетных доходов в перспективе, добавляет Крылова.
В ПСБ прогнозируют, что по итогам года среднегодовая цена Urals составит $41 за баррель, то есть окажется ниже планки отсечения для наполнения ФНБ. Крылова отметила, что восстановление цен на нефть сыграет на руку нефтяникам во втором полугодии после неудачных первого и второго кварталов.
«Но по итогам года по всему сектору будет наблюдаться падение прибылей и маржи. Нефтяные компании смогут достаточно оперативно возобновить инвестиции, но только в случае действительно устойчивой конъюнктуры на рынке. Это перспектива, скорее, следующего года», — считает она. В базовом прогнозе ПСБ ждет роста среднегодовой цены на Urals в 2021 г. до $47 за баррель.
По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, статистика по экспорту отражает общую позитивную динамику восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Но восстановление нефтяного рынка может растянуться на годы, добавляет он. По словам эксперта, ситуация в целом малопредсказуема из-за COVID-19, но безусловно, она заставит нефтяников сокращать объем инвестпроектов.
Основными факторами, влияющими на нефтяные котировки, останутся коронавирус, вторая волна которого по-прежнему не исключена, и ограничивающая предложение сделка ОПЕК+, согласна директор по консалтингу в сфере госрегуирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. Но есть и третий фактор, который может стать «черным лебедем» для нефтяников — ноябрьские выборы президента США, полагает она. Эксперт подчеркивает, что США – крупнейший потребитель нефти в мире. И любая предвыборная риторика оттуда будет оказывать значительное влияние на весь рынок, добавляет Козлова.