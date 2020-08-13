ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во втором полугодии

В апреле избыток предложения нефти на рынке привел к тому, что мировые хранилища энергоносителя оказались переполнены. Запасы нефти в крупнейшем американском нефтяном хабе в г. Кушинг на 10 апреля составляли почти 55 млн барр. (около 67% емкости), эксперты предупреждали о том, что имеющиеся свободные объемы будут исчерпаны максимум в течение двух недель. Ситуация с избытком продукта привела к тому, что котировки на фьючерсы североамериканской WTI впервые в истории снизилась до отрицательных значений (минус $37,63/барр.). Цена эталонной марки Brent упала до $21, Urals торговалась по $18,2.