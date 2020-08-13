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ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во втором полугодии

Организация указала на высокую заполненность хранилищ и призвала страны вне ОПЕК+ сократить добычу
Светлана А. Петрова
В ОПЕК уверены, что на фоне непростой ситуации с хранилищами предпринимать усилия по восстановлению равновесия на нефтяном рынке за счет сокращения добычи нефти должны не только участники ОПЕК и ОПЕК+, но и не входящие в них страны /AP

На динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии 2020 г. по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны коронавирусной инфекции и роста запасов в хранилищах. Запасы могут оставаться повышенными из-за слабого спроса на топливо для автомобильного и воздушного транспорта, говорится в докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном 12 августа.

В апреле избыток предложения нефти на рынке привел к тому, что мировые хранилища энергоносителя оказались переполнены. Запасы нефти в крупнейшем американском нефтяном хабе в г. Кушинг на 10 апреля составляли почти 55 млн барр. (около 67% емкости), эксперты предупреждали о том, что имеющиеся свободные объемы будут исчерпаны максимум в течение двух недель. Ситуация с избытком продукта привела к тому, что котировки на фьючерсы североамериканской WTI впервые в истории снизилась до отрицательных значений (минус $37,63/барр.). Цена эталонной марки Brent упала до $21, Urals торговалась по $18,2.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных