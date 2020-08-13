ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во втором полугодии

ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во втором полугодииОрганизация указала на высокую заполненность хранилищ и призвала страны вне ОПЕК+ сократить добычу
На динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии 2020 г. по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны коронавирусной инфекции и роста запасов в хранилищах. Запасы могут оставаться повышенными из-за слабого спроса на топливо для автомобильного и воздушного транспорта, говорится в докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном 12 августа.
В апреле избыток предложения нефти на рынке привел к тому, что мировые хранилища энергоносителя оказались переполнены. Запасы нефти в крупнейшем американском нефтяном хабе в г. Кушинг на 10 апреля составляли почти 55 млн барр. (около 67% емкости), эксперты предупреждали о том, что имеющиеся свободные объемы будут исчерпаны максимум в течение двух недель. Ситуация с избытком продукта привела к тому, что котировки на фьючерсы североамериканской WTI впервые в истории снизилась до отрицательных значений (минус $37,63/барр.). Цена эталонной марки Brent упала до $21, Urals торговалась по $18,2.