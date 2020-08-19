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Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Партия «Суперджетов» может обойтись Промсвязьбанку примерно в 140 млрд рублей
Александр Воробьев Дарья Молоткова
59 «Суперджетов» ждут своего покупателя /Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет. Производитель, профильные министерства и государственные лизинговые компании стали обсуждать, как выполнять это решение. Главный вопрос – кто купит эти самолеты для поставки в лизинг. Самыми явными кандидатами источники «Ведомостей» называли Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и «ВЭБ-лизинг», крупнейших на данный момент покупателей SSJ100.

Но сейчас планы поменялись: эту партию лайнеров может купить лизинговая компания «ПСБ лизинг» за счет кредита Промсвязьбанка, которому она принадлежит на 100%. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных