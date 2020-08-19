Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100Партия «Суперджетов» может обойтись Промсвязьбанку примерно в 140 млрд рублей
В мае президент Владимир Путин одобрил программу покупки у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») и поставки российским авиакомпаниям в течение ближайших нескольких лет 59 ближнемагистральных самолетов SSJ100 – такое количество «Суперджетов» в разной степени готовности (в том числе 22 построено полностью) скопилось у ОАК за несколько лет. Производитель, профильные министерства и государственные лизинговые компании стали обсуждать, как выполнять это решение. Главный вопрос – кто купит эти самолеты для поставки в лизинг. Самыми явными кандидатами источники «Ведомостей» называли Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и «ВЭБ-лизинг», крупнейших на данный момент покупателей SSJ100.
Но сейчас планы поменялись: эту партию лайнеров может купить лизинговая компания «ПСБ лизинг» за счет кредита Промсвязьбанка, которому она принадлежит на 100%. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.