Оборонный банк станет крупнейшим покупателем российских лайнеров SSJ100

Но сейчас планы поменялись: эту партию лайнеров может купить лизинговая компания «ПСБ лизинг» за счет кредита Промсвязьбанка, которому она принадлежит на 100%. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. Один SSJ100 стоит около $33 млн, или 2,4 млрд руб. по нынешнему курсу, т. е. вся партия обойдется примерно в 140 млрд руб. Поставки новых SSJ100 из этой партии уже в этом году планируются «Аэрофлоту», Red Wings, возможно, «Азимуту» и «Якутии», говорят два человека, близких к ОАК.