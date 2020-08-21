Авиакомпании из-за плохого спроса почти вдвое снизили цены на билеты по России

Авиакомпании из-за плохого спроса почти вдвое снизили цены на билеты по РоссииЛетом внутренний трафик рос благодаря отложенному спросу, но билеты на осень не раскупаются
Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты: «Ведомости» сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. Билеты с вылетом в сентябре – октябре сейчас стоят на десятки процентов дешевле, чем стоили в начале лета. Это ненормальная ситуация, обычно билеты стоят тем дороже, чем ближе перелет.
Крупнейший российский перевозчик четырех последних месяцев – S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из столицы в Уфу, теперь самые доступные билеты в один конец на сентябрь – октябрь стоят 3000 руб., на 40% упали цены на перелеты в Краснодар (до 3600 руб.), Пермь (до 4000 руб.), Сочи (до 3000 руб.) и Новосибирск (до 7300 руб.), следует из информации системы бронирования. На 25–35% подешевели билеты в Самару (до 4200 руб.), Казань (до 3600 руб.), Екатеринбург (до 4700 руб.) и Красноярск (до 9000 руб.), на 10–20% – в Ростов-на-Дону (до 4000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Волгоград (до 5000 руб.) и Иркутск (до 10 700 руб.). Не упали цены только на полеты в Санкт-Петербург (2500 руб.) и Минеральные Воды (4000 руб.).