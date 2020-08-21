Авиакомпании из-за плохого спроса почти вдвое снизили цены на билеты по России

Крупнейший российский перевозчик четырех последних месяцев – S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из столицы в Уфу, теперь самые доступные билеты в один конец на сентябрь – октябрь стоят 3000 руб., на 40% упали цены на перелеты в Краснодар (до 3600 руб.), Пермь (до 4000 руб.), Сочи (до 3000 руб.) и Новосибирск (до 7300 руб.), следует из информации системы бронирования. На 25–35% подешевели билеты в Самару (до 4200 руб.), Казань (до 3600 руб.), Екатеринбург (до 4700 руб.) и Красноярск (до 9000 руб.), на 10–20% – в Ростов-на-Дону (до 4000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Волгоград (до 5000 руб.) и Иркутск (до 10 700 руб.). Не упали цены только на полеты в Санкт-Петербург (2500 руб.) и Минеральные Воды (4000 руб.).