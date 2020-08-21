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Авиакомпании из-за плохого спроса почти вдвое снизили цены на билеты по России

Летом внутренний трафик рос благодаря отложенному спросу, но билеты на осень не раскупаются
Дарья Молоткова Александр Воробьев
Уже никто никуда не летит /Сергей Карпухин / ТАСС

Крупнейшие российские авиакомпании заметно снизили цены на внутренние перелеты: «Ведомости» сравнили стоимость самых доступных билетов из Москвы в 15 городов с самым большим трафиком. Билеты с вылетом в сентябре – октябре сейчас стоят на десятки процентов дешевле, чем стоили в начале лета. Это ненормальная ситуация, обычно билеты стоят тем дороже, чем ближе перелет.

Крупнейший российский перевозчик четырех последних месяцев – S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из столицы в Уфу, теперь самые доступные билеты в один конец на сентябрь – октябрь стоят 3000 руб., на 40% упали цены на перелеты в Краснодар (до 3600 руб.), Пермь (до 4000 руб.), Сочи (до 3000 руб.) и Новосибирск (до 7300 руб.), следует из информации системы бронирования. На 25–35% подешевели билеты в Самару (до 4200 руб.), Казань (до 3600 руб.), Екатеринбург (до 4700 руб.) и Красноярск (до 9000 руб.), на 10–20% – в Ростов-на-Дону (до 4000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Волгоград (до 5000 руб.) и Иркутск (до 10 700 руб.). Не упали цены только на полеты в Санкт-Петербург (2500 руб.) и Минеральные Воды (4000 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных