Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ведомости

Правительство России может выделить до конца года еще 3 млрд руб. на межрегиональные перевозки в качестве субсидий авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы на новых самолетах отечественного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития.

Как сообщили газете в Минтрансе, изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети в настоящий момент проходят процедуры согласования. В Минэкономразвития отметили, что поддержат инициативу Минтранса, потому что она позволит увеличить производство отечественных самолетов. В Минтрансе не смогли уточнить типы судов, использование которых позволит получить субсидию. В Федеральной антимонопольной службе считают практику поддержки российских производителей целесообразной как на межрегиональных, так и на международных авиамаршрутах.

В России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). SSJ100, в частности, эксплуатируют авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал». По данным «Коммерсанта», в 2018 г. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок выделялось около 3,3 млрд руб., в 2019 г. – 7,8 млрд руб., на 2020 г. изначально планировалось 8,3 млрд руб. Газета пишет, что правительство России планирует выделить дополнительно 1,67 млрд руб. на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих в Крым, Калининград и в Дальневосточный федеральный округ (ранее выделили 5,8 млрд руб.).

Ранее по теме: Россия готовит беспрецедентные меры для стимулирования продаж самолетов SSJ

Ранее о своих намерениях принять в этом году в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху». Сейчас эта компания не получает субсидий на региональные перевозки. Собеседники в отрасли утверждают, что 3 млрд руб. вполне достаточно, чтобы вывести на рынок региональных перевозок новую авиакомпанию. Для сравнения, авиакомпания «Азимут», в парке которой 11 SSJ100, получит в этом году около 800 млн руб. Источник газеты в одной из региональных авиакомпаний считает, что 3 млрд руб. может хватить на всех эксплуатантов SSJ100. Но Red Wings предстоит договориться с региональными властями о выделении средств на софинансирование маршрутов.

Ранее по теме: Власти могут потратить 30 миллиардов рублей на дальневосточную авиакомпанию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 23 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных