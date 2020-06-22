На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ранее о своих намерениях принять в этом году в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху». Сейчас эта компания не получает субсидий на региональные перевозки. Собеседники в отрасли утверждают, что 3 млрд руб. вполне достаточно, чтобы вывести на рынок региональных перевозок новую авиакомпанию. Для сравнения, авиакомпания «Азимут», в парке которой 11 SSJ100, получит в этом году около 800 млн руб. Источник газеты в одной из региональных авиакомпаний считает, что 3 млрд руб. может хватить на всех эксплуатантов SSJ100. Но Red Wings предстоит договориться с региональными властями о выделении средств на софинансирование маршрутов.