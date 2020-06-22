На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей
Правительство России может выделить до конца года еще 3 млрд руб. на межрегиональные перевозки в качестве субсидий авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы на новых самолетах отечественного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития.
Как сообщили газете в Минтрансе, изменения в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети в настоящий момент проходят процедуры согласования. В Минэкономразвития отметили, что поддержат инициативу Минтранса, потому что она позволит увеличить производство отечественных самолетов. В Минтрансе не смогли уточнить типы судов, использование которых позволит получить субсидию. В Федеральной антимонопольной службе считают практику поддержки российских производителей целесообразной как на межрегиональных, так и на международных авиамаршрутах.
В России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). SSJ100, в частности, эксплуатируют авиакомпании «Азимут», «Ираэро», «Якутия», «Ямал». По данным «Коммерсанта», в 2018 г. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок выделялось около 3,3 млрд руб., в 2019 г. – 7,8 млрд руб., на 2020 г. изначально планировалось 8,3 млрд руб. Газета пишет, что правительство России планирует выделить дополнительно 1,67 млрд руб. на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих в Крым, Калининград и в Дальневосточный федеральный округ (ранее выделили 5,8 млрд руб.).
Ранее о своих намерениях принять в этом году в парк SSJ100 заявила авиакомпания Red Wings, подконтрольная «Ростеху». Сейчас эта компания не получает субсидий на региональные перевозки. Собеседники в отрасли утверждают, что 3 млрд руб. вполне достаточно, чтобы вывести на рынок региональных перевозок новую авиакомпанию. Для сравнения, авиакомпания «Азимут», в парке которой 11 SSJ100, получит в этом году около 800 млн руб. Источник газеты в одной из региональных авиакомпаний считает, что 3 млрд руб. может хватить на всех эксплуатантов SSJ100. Но Red Wings предстоит договориться с региональными властями о выделении средств на софинансирование маршрутов.