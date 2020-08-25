«Детский мир» закроет две сети магазинов игрушек

«Детский мир» закроет две сети магазинов игрушекРитейлер сконцентрируется на открытии небольших магазинов «Детмир» и сети «Зоозавр»
Крупнейший российский продавец детских товаров – компания «Детский мир» – оптимизирует бизнес. Ритейлер закроет все магазины ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), говорится в отчете компании по МСФО за первое полугодие 2020 г. Аналогичное решение принято и по сети АВС, уточнил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Сеть товаров для детей ELC в России работает по франшизе британской Mothercare. Ассортимент включает игрушки для детей от 0 до 10 лет, товары для творчества и развития, средства гигиены и проч. В 2012 г., когда «Детский мир» выкупил сеть, российская группа сосредоточилась на восстановлении после кризиса своего основного формата и заморозила развитие ELC. Полноценно развивать ELC «Детский мир» начал только в 2017 г. По данным на 30 июня 2020 г., «Детский мир» управлял 43 магазинами ELC.
Сеть ABC «Детский мир» запустил в 2018 г. в дополнение к ELC. Она должна была привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими, поясняли тогда в компании. Ритейлер успел открыть 9 магазинов АВС.
Доля ELC и АВС в общей выручке группы за первое полугодие 2020 г. составила менее 0,5%, или 276 млн руб., указано в отчете «Детского мира».
Локации ELC и АВС будут использованы для развития приоритетных проектов – пунктов выдачи заказов «Детмир» и сети «Зоозавр», говорит представитель «Детского мира».
К концу 2024 г. планируется открыть не менее 800 магазинов «ПВЗ Детмир» и еще не менее 300 магазинов традиционного формата «Детский мир», говорится в сообщении группы. Также масштабирование ждет сеть «Зоозавр». В среднесрочной перспективе будет открыто не менее 500 торговых точек.
По состоянию на 30 июня общее число магазинов ритейлера составило 850, а общая торговая площадь увеличилась на 10,1% до 855 000 кв. м, следует из отчета компании. Выручка ритейлера за первое полугодие увеличилась на 7,1% по сравнению с годом ранее до 59,9 млрд руб., прибыль компании снизилась почти наполовину (49,7%) – до 1,1 млрд руб. Крупнейшим акционером ритейлера остается АФК «Система» Владимира Евтушенкова (около 20,4%), еще 4,6% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). 75% акций оказались в свободном обращении после продажи части долей РКИФ и АФК в середине июня. Их совокупная доля в компании была снижена на 16%. Стоимость этого пакета составила около 11 млрд руб., из которых АФК «Система» выручила 8,9 млрд руб. Эти средства пошли в том числе на погашение долгов «Системы». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб.