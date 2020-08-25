«Детский мир» закроет две сети магазинов игрушек

По состоянию на 30 июня общее число магазинов ритейлера составило 850, а общая торговая площадь увеличилась на 10,1% до 855 000 кв. м, следует из отчета компании. Выручка ритейлера за первое полугодие увеличилась на 7,1% по сравнению с годом ранее до 59,9 млрд руб., прибыль компании снизилась почти наполовину (49,7%) – до 1,1 млрд руб. Крупнейшим акционером ритейлера остается АФК «Система» Владимира Евтушенкова (около 20,4%), еще 4,6% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ). 75% акций оказались в свободном обращении после продажи части долей РКИФ и АФК в середине июня. Их совокупная доля в компании была снижена на 16%. Стоимость этого пакета составила около 11 млрд руб., из которых АФК «Система» выручила 8,9 млрд руб. Эти средства пошли в том числе на погашение долгов «Системы». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб.