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Продажи электронных сигарет и вейпов растут

Но их доля в ближайшие пять лет вряд ли превысит 10%
Илья Виноградов
Курильщики обычных сигарет все чаще переходят на электронные из-за роста цен на традиционную табачную продукцию /Евгений Разумный / Ведомости

Китайская компания Smoore International Holdings, крупнейший в мире производитель электронных альтернативных средств потребления никотина, объявила о росте продаж в первом полугодии 2020 г. на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $561,3 млн. Базовая чистая прибыль выросла на 40% до $188,1 млн. Эпидемия COVID-19 практически не повлияла на деятельность компании: в I квартале продажи упали на 8,8% из-за месячного сокращения объемов производства из-за локдауна, но во II квартале выросли на 38,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Smoore, которой принадлежит представленный более чем в 60 странах мира бренд Vaporesso, лидирует в мире и по объему продаж (ее доля мирового рынка составляет 16,5%), и по капитализации (в настоящее время $30 млрд). В июле 2020 г. компания провела IPO на Гонконгской бирже и, по данным агентства Reuters, привлекла инвестиций на $918 млн. Компания была оценена в $23 млрд. Это одно из крупнейших IPO в Гонконге в этом году. Продажи компании растут быстро: согласно инвестиционному меморандуму, в 2019 г. показатель составлял $307,8 млн, в 2018 г. – $106,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных