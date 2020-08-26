Продажи электронных сигарет и вейпов растут

Smoore, которой принадлежит представленный более чем в 60 странах мира бренд Vaporesso, лидирует в мире и по объему продаж (ее доля мирового рынка составляет 16,5%), и по капитализации (в настоящее время $30 млрд). В июле 2020 г. компания провела IPO на Гонконгской бирже и, по данным агентства Reuters, привлекла инвестиций на $918 млн. Компания была оценена в $23 млрд. Это одно из крупнейших IPO в Гонконге в этом году. Продажи компании растут быстро: согласно инвестиционному меморандуму, в 2019 г. показатель составлял $307,8 млн, в 2018 г. – $106,2 млн.