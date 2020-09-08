Конкурс на строительство в России солнечных электростанций предложили отложить

Письмо также подписали гендиректора ведущих производителей оборудования для СЭС – компаний «Хевел» (принадлежит «Реам менеджменту» Михаила Сиводаева и «Ренове» Виктора Вексельберга) и «Солар системс» («дочка» китайской Amur Sirius). Они же являются крупнейшими эксплуатантами: на начало 2019 г. на них приходилось 423 МВт солнечной генерации, или более 2/3 общей мощности СЭС в стране. В обеих компаниях отказались от комментариев.