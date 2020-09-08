Конкурс на строительство в России солнечных электростанций предложили отложить

Конкурс на строительство в России солнечных электростанций предложили отложитьВедомства и ключевые игроки спорят о том, какая должна быть локализация оборудования
Ассоциация предприятий солнечной энергетики (АПСЭ), объединяющая крупнейших производителей и эксплуатантов оборудования для солнечных электростанций (СЭС), добивается ужесточения требований по локализации оборудования в рамках программы поддержки зеленой генерации в России. Письмо с просьбой об этом она направила в августе вице-премьеру Юрию Борисову. Копия документа есть у «Ведомостей», его отправку подтвердили в ассоциации.
Письмо также подписали гендиректора ведущих производителей оборудования для СЭС – компаний «Хевел» (принадлежит «Реам менеджменту» Михаила Сиводаева и «Ренове» Виктора Вексельберга) и «Солар системс» («дочка» китайской Amur Sirius). Они же являются крупнейшими эксплуатантами: на начало 2019 г. на них приходилось 423 МВт солнечной генерации, или более 2/3 общей мощности СЭС в стране. В обеих компаниях отказались от комментариев.