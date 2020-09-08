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Конкурс на строительство в России солнечных электростанций предложили отложить

Ведомства и ключевые игроки спорят о том, какая должна быть локализация оборудования
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация предприятий солнечной энергетики (АПСЭ), объединяющая крупнейших производителей и эксплуатантов оборудования для солнечных электростанций (СЭС), добивается ужесточения требований по локализации оборудования в рамках программы поддержки зеленой генерации в России. Письмо с просьбой об этом она направила в августе вице-премьеру Юрию Борисову. Копия документа есть у «Ведомостей», его отправку подтвердили в ассоциации.

Письмо также подписали гендиректора ведущих производителей оборудования для СЭС – компаний «Хевел» (принадлежит «Реам менеджменту» Михаила Сиводаева и «Ренове» Виктора Вексельберга) и «Солар системс» («дочка» китайской Amur Sirius). Они же являются крупнейшими эксплуатантами: на начало 2019 г. на них приходилось 423 МВт солнечной генерации, или более 2/3 общей мощности СЭС в стране. В обеих компаниях отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных