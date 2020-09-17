Alibaba сообщила о наличии собственных производственных мощностей

Alibaba сообщила о наличии собственных производственных мощностейТак онлайн-гигант помогает магазинам на своих маркетплейсах и осваивает офлайн-секторы
Китайский гигант Alibaba уже является мировым лидером электронной торговли, а теперь нацелился и на производство. 16 сентября Alibaba сообщила, что владеет швейной фабрикой Xunxi Digital Factory в пригороде Ханчжоу, рядом со штаб-квартирой компании. По информации агентства Bloomberg, фабрика уже три года тайно (в официальных терминах Alibaba – «в пилотном режиме») производит одежду по заказу торговцев с китайских маркетплейсов Taobao и Tmall, принадлежащих Alibaba.
Так называемая умная фабрика предназначена продемонстрировать одно из пяти новых направлений деятельности интернет-гиганта – «новое производство» (New Manufacturing), которое вместе с остальными четырьмя («новая торговля», «новые технологии», «новые финансы» и «новая энергия») основатель Alibaba и китайский миллиардер Джек Ма обозначил еще в 2016 г.
Xunxi Digital Factory (Xunxi по-китайски означает «быстрый носорог») нацелена на производителей одежды: она оборудована машинами для раскроя, швейными машинами и конвейерами, за которыми можно следить удаленно с помощью смартфона. Одежда – одна из крупнейших категорий продаж на маркетплейсах Alibaba. Но цель Alibaba – не заработать денег на производстве, а обкатать на опытном предприятии и потом предложить всей индустрии технологию быстрого реагирования на перемены потребительского спроса.
Представители Alibaba утверждают, что многолетний опыт компании в наблюдении за потребительским поведением будет полезен китайским производителям. Xunxi Digital Technology предлагает им «передовую цифровую инфраструктуру» – средства анализа данных и бэкенд-технологии, которые позволят быстро кастомизировать и отлаживать фабрики, чтобы отвечать изменчивым запросам потребителей. Xunxi использует данные, получаемые Alibaba в процессе интернет-торговли, чтобы анализировать тренды и выявлять товары, которые скоро наберут популярность. «Это позволит традиционным производителям увеличить прибыльность и сократить товарные запасы», – сказал Bloomberg Алан У, генеральный директор Xunxi Digital Technology. По словам У, Xunxi открывает возможность производить «персонализированный, а не массовый» товар маленькими партиями и по умеренным ценам. Все эти меры позволят производить товар на фабрике с эффективностью производства на 25–55% выше, чем обычно.
Alibaba рассказала о своей фабрике как раз в тот момент, когда экономика Китая начала восстанавливаться после локдауна: во II квартале 2020 г. рост ВВП составил 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в I квартале ВВП сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие финансовые результаты во II квартале показала и Alibaba. Прибыль компании выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $21,7 млрд. Акции Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года выросли на 30% и на закрытии торгов 15 сентября стоили $278. Однако и конкуренты Alibaba быстро развиваются. Акции китайского маркетплейса Pinduoduo за этот же период выросли в 2 раза до $82, а акции JD.com, еще одной китайской компании, занимающейся интернет-торговлей, выросли на 102% до $76,40. И хотя конкурентам пока далеко до Alibaba, они все же переманивают у гиганта покупателей из небольших городов более низкими ценами.