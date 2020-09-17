Alibaba сообщила о наличии собственных производственных мощностей

Alibaba рассказала о своей фабрике как раз в тот момент, когда экономика Китая начала восстанавливаться после локдауна: во II квартале 2020 г. рост ВВП составил 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в I квартале ВВП сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошие финансовые результаты во II квартале показала и Alibaba. Прибыль компании выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $21,7 млрд. Акции Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года выросли на 30% и на закрытии торгов 15 сентября стоили $278. Однако и конкуренты Alibaba быстро развиваются. Акции китайского маркетплейса Pinduoduo за этот же период выросли в 2 раза до $82, а акции JD.com, еще одной китайской компании, занимающейся интернет-торговлей, выросли на 102% до $76,40. И хотя конкурентам пока далеко до Alibaba, они все же переманивают у гиганта покупателей из небольших городов более низкими ценами.