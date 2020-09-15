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Как молодой маркетплейс Pinduoduo играет против Alibaba

Китайский онлайн-ритейлер создал систему разнообразных скидок и привнес в процесс покупки элементы игры
Софья Корепанова
Основатель Pinduoduo Колин Хуан
 /Qilai Shen / Bloomberg via Getty Images

Основатель быстро набравшего популярность китайского онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан мало известен в России, в отличие от своего конкурента Джека Ма. Но 21 июня рейтинг миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что Хуан обогнал Джека Ма и с состоянием $45,4 млрд стал вторым по богатству человеком в Китае после Пони Ма, главы Tencent. Правда, не надолго. Сейчас оба Ма опять привычно борются за лидирующую позицию в списке, а Хуан выбыл даже из тройки.14 сентября Forbes оценивал его состояние в $30 млрд, Пони Ма – в $58,7 млрд, Джека Ма – в $50,3 млрд, а руководителя крупнейшей фармацевтической компании Китая Jiangsu Hengrui Сунь Пяояня – в $35 млрд.

Pinduoduo – один из злейших конкурентов Alibaba и другого китайского гиганта интернет-торговли, JD.com. Ее рыночная капитализация на NASDAQ выше, чем у 98% торгующихся в США компаний, – более $100 млрд.

Почему капитализация Pinduoduo увеличилась с апреля вдвое, хотя компания почти никогда не показывает квартальной прибыли? Как Хуан смог всего пять лет назад войти на рынок, плотно занятый Alibaba и JD.com, скрестив торговлю с онлайн-играми? Где он нашел не охваченную конкурентами аудиторию? Почему китайским стартапам не удается клонировать его успех, хотя они пытаются?

Феникс из курятника

Хуана на самом деле зовут Чжэн. Имя Колин он взял, чтобы проще было общаться с западными инвесторами, точно так же, как в свое время Ма Юнь стал Джеком Ма. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных