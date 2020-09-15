Как молодой маркетплейс Pinduoduo играет против Alibaba

Основатель быстро набравшего популярность китайского онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан мало известен в России, в отличие от своего конкурента Джека Ма. Но 21 июня рейтинг миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что Хуан обогнал Джека Ма и с состоянием $45,4 млрд стал вторым по богатству человеком в Китае после Пони Ма, главы Tencent. Правда, не надолго. Сейчас оба Ма опять привычно борются за лидирующую позицию в списке, а Хуан выбыл даже из тройки.14 сентября Forbes оценивал его состояние в $30 млрд, Пони Ма – в $58,7 млрд, Джека Ма – в $50,3 млрд, а руководителя крупнейшей фармацевтической компании Китая Jiangsu Hengrui Сунь Пяояня – в $35 млрд.