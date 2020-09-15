Как молодой маркетплейс Pinduoduo играет против Alibaba

Как молодой маркетплейс Pinduoduo играет против AlibabaКитайский онлайн-ритейлер создал систему разнообразных скидок и привнес в процесс покупки элементы игры
Основатель быстро набравшего популярность китайского онлайн-ритейлера Pinduoduo Колин Хуан мало известен в России, в отличие от своего конкурента Джека Ма. Но 21 июня рейтинг миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что Хуан обогнал Джека Ма и с состоянием $45,4 млрд стал вторым по богатству человеком в Китае после Пони Ма, главы Tencent. Правда, не надолго. Сейчас оба Ма опять привычно борются за лидирующую позицию в списке, а Хуан выбыл даже из тройки.14 сентября Forbes оценивал его состояние в $30 млрд, Пони Ма – в $58,7 млрд, Джека Ма – в $50,3 млрд, а руководителя крупнейшей фармацевтической компании Китая Jiangsu Hengrui Сунь Пяояня – в $35 млрд.
Pinduoduo – один из злейших конкурентов Alibaba и другого китайского гиганта интернет-торговли, JD.com. Ее рыночная капитализация на NASDAQ выше, чем у 98% торгующихся в США компаний, – более $100 млрд.
Почему капитализация Pinduoduo увеличилась с апреля вдвое, хотя компания почти никогда не показывает квартальной прибыли? Как Хуан смог всего пять лет назад войти на рынок, плотно занятый Alibaba и JD.com, скрестив торговлю с онлайн-играми? Где он нашел не охваченную конкурентами аудиторию? Почему китайским стартапам не удается клонировать его успех, хотя они пытаются?
Феникс из курятника
Хуана на самом деле зовут Чжэн. Имя Колин он взял, чтобы проще было общаться с западными инвесторами, точно так же, как в свое время Ма Юнь стал Джеком Ма.