«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Но в 2020 г. для TCS Group все кардинально поменялось. Начало марта выдалось тяжелым и для самого Тинькова. Сначала стало известно, что власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости ‒ ее капитализация еще в феврале достигала $5 млрд. В начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес операцию по пересадке костного мозга. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя.