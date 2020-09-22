«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»Сумма сделки может составить $5,5 млрд
«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за акцию «Тинькофф», ‒ говорится в сообщении «Яндекса».
Топ-менеджер одного из крупных банков сообщил «Ведомостям», что «Яндекс» может возместить до 50% акций «Тинькофф» своими бумагами, а остальные 50% будут оплачены денежными средствами. По информации собеседника, несколько лет назад Олег Тиньков предлагал Сбербанку купить компанию, но банк это предложение не заинтересовало, переговоры по потенциальной сделке так и не начались.
Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива, уточняется в сообщении группы. Сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра и комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. В сообщении «Яндекса» отмечается, что сделка должна получить одобрение на собрании акционеров IT-компании.
Аналитики Альфа-банка в июле 2019 г. указывали на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводили только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне. Тиньков предложил Воложу объединиться: «Сберу» мало не покажется, и капитализация такой компании сразу будет более $20 млрд. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях». Волож тогда Тинькову по существу не ответил, лишь поинтересовался, готов ли он сам работать в объединенной компании. После сессии Волож отшутился в ответ на вопрос «Ведомостей» о возможных переговорах: «Ради такого случая мы готовы возродить проект «Яндекс.Пиво» и выпускать его вместе с Тиньковым».
Но в 2020 г. для TCS Group все кардинально поменялось. Начало марта выдалось тяжелым и для самого Тинькова. Сначала стало известно, что власти США выдали ордер на арест Тинькова, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на $1 млрд. В ночь на 6 марта минюст США опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена. В тот же день Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. В результате компания потеряла почти четверть стоимости ‒ ее капитализация еще в феврале достигала $5 млрд. В начале апреля Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». С тех пор он проходит лечение и перенес операцию по пересадке костного мозга. Сам Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя.
Тиньков лично владел долей 40,4% в капитале TCS Group, материнской компании «Тинькофф банка». Еще 6,5% акций TCS находятся у менеджмента, остальное – в свободном обращении. Доля Тинькова в голосах составляла 88,6%. В апреле он объявил, что начал процесс по переводу прав владения его акциями «от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых». «Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», ‒ говорил Тиньков тогда. Теперь совет директоров возглавляет Станислав Близнюк. В совет также входят председатель правления банка Оливер Хьюз, директор по корпоративному финансированию Сергей Пирогов, независимый директор Светлана Устиловская и главный финансовый контролер банка Вадим Стасовский, следует из информации на сайте банка.
Тиньков закончил Ленинградский горный институт. Начал заниматься банковской деятельностью в 2006 г. Тогда он заключил сделку по приобретению российского Химмашбанка, который был переименован в «Тинькофф кредитные системы». Он стал единственным в России банком с дистанционным обслуживанием. В 2015 г. организация была переименована в «Тинькофф банк». По итогам 2019 г. группа объявила о рекордной прибыли: компания заработала в 2019 г. 36,1 млрд руб. – на 33% больше, чем в 2018 г. В 2020 г. группа ждет роста кредитного портфеля не менее чем на 20% и чистую прибыль на уровне как минимум 42 млрд руб., говорил Оливер Хьюз на телеконференции в марте.
Зачем «Тинькофф» «Яндексу»?
В случае успешной сделки компании могут создать экосистему, которая станет ближайшим конкурентом Сбербанка, рассказал «Ведомостям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Сделка будет выгодной для обеих сторон, считает собеседник. «Тинькофф» может предоставить «Яндексу» клиентоориентированные банковские сервисы, а «Яндекс» в свою очередь позволит нарастить банку клиентскую базу.
В конце июня 2020 г. Сбербанк объявил о разделе активов с «Яндексом». Сбербанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю в 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. А «Яндекс» выкупил долю госбанка, 45%, в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Кроме одноименной площадки сравнения цен в онлайн-магазинах в этот актив входит маркетплейс «Беру». После закрытия сделки у «Яндекса» 90% «Яндекс.Маркета», 10% акций ‒ у структуры, созданной для поощрения топ-менеджмента «Яндекс.Маркета» и его сотрудников. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис объяснял развод с интернет-компанией нарастающей конкуренцией между экосистемами банка и «Яндекса».
Аналитики Альфа-банка заявляли, что слияние «Яндекса» и «Тинькофф» поможет бизнесу обеих компаний: банк приобретет дополнительных клиентов, а интернет-холдинг интегрирует в свою обширную цифровую экосистему кредитные и финансовые услуги для пользователей, писали «Ведомости». В случае «развода» со Сбербанком «Тинькофф», в том числе благодаря ставке на интернет-развитие, может стать лучшим партнером для «Яндекса».
«Яндекс» – крупнейшая интернет-компания в России, основа ее бизнеса – размещение рекламы в поисковой выдаче, других сервисах и на сайтах партнеров. В последние годы «Яндекс» активно развивает потребительские сервисы – такси, доставку еды, продажу билетов в кино и на концерты, подписку на сериалы и музыку, онлайн-торговлю. Несмотря на быстрое увеличение кредитного портфеля, «Тинькофф» все еще остается очень маленьким банком – у него около 10 млн клиентов, хотя в 2019 г. группа нарастила кредитный портфель на 66% до 329,2 млрд руб. Доступ к 60 млн пользователей «Яндекса» позволит быстрее привлекать клиентов, указывали аналитики Альфа-банка. Также «Тинькофф» может стать партнером «Яндекса» по обработке в сервисах интернет-компании.