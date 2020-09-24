Логистический сервис «Яндекс Go» тестирует экспресс-доставку непродовольственных товаров

На принадлежащем «Яндексу» маркетплейсе «Беру» запущено тестирование нового формата экспресс-доставки, рассказал представитель «Яндекс Go». Когда клиент покупает товар на «Беру», маркетплейс сообщает, что товар будет доставлен на ближайший к клиенту локальный склад на следующий день. В назначенный день покупатель получает от «Беру» sms-сообщение или push-уведомление, что товар рядом. Нужно в удобное время нажать кнопку «Доставить» – и курьер «Яндекс Go» принесет его за 15–20 минут (клиенты «Беру» также могут воспользоваться опциями обычной курьерской доставки, самовывоза из пунктов выдачи заказов, постаматов или отделений «Почты России»). При заказе от 2499 руб. такая услуга предоставляется бесплатно, при заказе на меньшую сумму – за 249 руб., как обычная курьерская.