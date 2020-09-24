Логистический сервис «Яндекс Go» тестирует экспресс-доставку непродовольственных товаров

Логистический сервис «Яндекс Go» тестирует экспресс-доставку непродовольственных товаровПокупки клиенту будут доставляться по запросу в 15-минутный интервал
На принадлежащем «Яндексу» маркетплейсе «Беру» запущено тестирование нового формата экспресс-доставки, рассказал представитель «Яндекс Go». Когда клиент покупает товар на «Беру», маркетплейс сообщает, что товар будет доставлен на ближайший к клиенту локальный склад на следующий день. В назначенный день покупатель получает от «Беру» sms-сообщение или push-уведомление, что товар рядом. Нужно в удобное время нажать кнопку «Доставить» – и курьер «Яндекс Go» принесет его за 15–20 минут (клиенты «Беру» также могут воспользоваться опциями обычной курьерской доставки, самовывоза из пунктов выдачи заказов, постаматов или отделений «Почты России»). При заказе от 2499 руб. такая услуга предоставляется бесплатно, при заказе на меньшую сумму – за 249 руб., как обычная курьерская.
Такой точности компания добилась за счет использования локальных складов «Яндекс.Лавки». Всего у «Яндекс.Лавки» 220 складов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Средняя площадь одного склада – 150 кв. м. На данный момент пилот доступен в шести московских районах: Хамовниках, Дорогомилове, Тверском, Пресненском, Замоскворечье и Академическом. К концу года сервис будет масштабирован на всю Москву и за ее пределы в города-миллионники, обещает представитель «Яндекс Go». «Яндекс.Лавка» не будет единственным партнером, в других городах России и СНГ развитие сети будет строиться на базе локальных логистических компаний. С кем именно ведутся переговоры, представитель «Яндекс Go» не раскрыл.
Свою доставку по запросу «Яндекс Go» планирует предложить партнерам «Яндекса» на рынке электронной коммерции, говорит представитель компании, среди них – «Леруа Мерлен», «Детский мир» и «Связной». Факт переговоров «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе «Связного» и «Детского мира». Представитель «Леруа Мерлен» на звонок не ответил.
Суперап «Яндекс Go» объединил все логистические, транспортные и фудтех-технологии «Яндекса». С помощью «Яндекс Go» пользователи могут вызвать такси, арендовать каршеринг, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также отправить посылку или перевезти груз. В августе 2020 г. «Яндекс Go» заменило приложение «Яндекс.Такси».
Сегодня «Яндекс Go» доставляет несколько миллионов заказов в месяц. Сервис доступен в 600 городах России, на его линиях доставки работает более 75 000 пеших курьеров.
Для России такой сервис очень востребованный и перспективный, рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: интернет-магазины при курьерской доставке непродовольственных товаров предлагают интервалы в лучшем случае два часа, а часто речь может идти о нескольких часах. Именно поэтому россияне переориентируются на постаматы и пункты выдачи, где они могут управлять временем. «Для клиентов интернет-магазинов более важно не ждать курьера часами, чем даже быстрота доставки», – продолжает он. Кроме того, проект «Яндекс Go» поможет смежным проектам – ускорит развитие маркетплейса «Беру» и поможет «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Еде» повысить эффективность работы курьеров и снизить удельную стоимость доставки, считает эксперт.
Аналогов предложению «Яндекс Go» пока нет, говорит Бурмистров. Но до конца года доставка посылок по требованию заработает у сервиса экспресс-доставки продуктов питания «Самокат» (входит в «О2О холдинг» Сбербанка и Mail.ru Group, включает Delivery Club, «Ситимобил», YouDrive, «Самокат»). Как рассказал основатель «Самоката» Вячеслав Бочаров, сейчас завершается интеграция сервиса доставки и «Сберлогистики», что позволит клиентам получать посылки и товары с маркетплейсов в течение 15 минут после нажатия кнопки «Доставить» в установленном приложении. Компания будет использовать площади 250 собственных локальных складов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.