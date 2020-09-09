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«Яндекс.Маркет» займется продажей товаров из маркетплейса «Беру»

После интеграции с «Яндекс.Маркетом» маркетплейс «Беру» будет недоступен для пользователей
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Сервис по сравнению цен в интернет-магазинах «Яндекс.Маркет» начнет заниматься продажей товаров из маркетплейса «Беру». «Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок, сообщили «Ведомостям» в компании. Как уточнил представитель, после завершения интеграции «Беру» в «Яндекс.Маркет» сайт маркетплейса будет недоступен для пользователей: все данные о заказах и бонусах покупателей будут доступны в едином личном кабинете на базе «Яндекс.Маркета».

При этом «Яндекс.Маркет» будет обеспечивать всю цепочку процесса покупки – хранение товаров на складе, доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с клиентами. По такой схеме с макетом работают уже 7000 поставщиков. На первоначальном этапе пользователям будет доступно к покупке 1,2 млн товаров, к концу года планируется расширить ассортимент до 2 млн товаров.

«В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах», – пояснил гендиректор группы компаний «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Маркетплейс «Беру» создавался в рамках совместного предприятия со Сбербанком. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф. Вся компания тогда оценивалась в 60 млрд руб., Сбербанк заплатил 30 млрд руб. за 45% в СП. В апреле 2020 г. аналитики оценивали стоимость проекта в 90–96 млрд руб.

В июне «Яндекс» и Сбербанк разделили активы: «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». «Яндекс» выкупил у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. За 2019 г., по оценке Data Insight, оборот площадки вырос на 691% до 23 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных