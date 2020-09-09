«Яндекс.Маркет» займется продажей товаров из маркетплейса «Беру»После интеграции с «Яндекс.Маркетом» маркетплейс «Беру» будет недоступен для пользователей
Сервис по сравнению цен в интернет-магазинах «Яндекс.Маркет» начнет заниматься продажей товаров из маркетплейса «Беру». «Яндекс.Маркет» станет единым сервисом для онлайн-покупок, сообщили «Ведомостям» в компании. Как уточнил представитель, после завершения интеграции «Беру» в «Яндекс.Маркет» сайт маркетплейса будет недоступен для пользователей: все данные о заказах и бонусах покупателей будут доступны в едином личном кабинете на базе «Яндекс.Маркета».
При этом «Яндекс.Маркет» будет обеспечивать всю цепочку процесса покупки – хранение товаров на складе, доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с клиентами. По такой схеме с макетом работают уже 7000 поставщиков. На первоначальном этапе пользователям будет доступно к покупке 1,2 млн товаров, к концу года планируется расширить ассортимент до 2 млн товаров.
«В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах», – пояснил гендиректор группы компаний «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.
Маркетплейс «Беру» создавался в рамках совместного предприятия со Сбербанком. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф. Вся компания тогда оценивалась в 60 млрд руб., Сбербанк заплатил 30 млрд руб. за 45% в СП. В апреле 2020 г. аналитики оценивали стоимость проекта в 90–96 млрд руб.