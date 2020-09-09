«Яндекс.Маркет» займется продажей товаров из маркетплейса «Беру»

Маркетплейс «Беру» создавался в рамках совместного предприятия со Сбербанком. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – заявлял тогда президент Сбербанка Герман Греф. Вся компания тогда оценивалась в 60 млрд руб., Сбербанк заплатил 30 млрд руб. за 45% в СП. В апреле 2020 г. аналитики оценивали стоимость проекта в 90–96 млрд руб.