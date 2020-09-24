Греф презентовал новый бренд экосистемы «Сбер». Главное

Греф презентовал новый бренд экосистемы «Сбер». ГлавноеОна будет включать больше десяти онлайн-сервисов
Сбербанк сменил название на «Сбер» и презентовал новые сервисы, которые будут входить в экосистему. Презентация с участием председателя правления Германа Грефа проходит в онлайн-формате.
«Для фирменного знака Сбера мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зелёным финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — сказал Греф.
В пресс-службе компании уточнили, что «значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется. Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2.5 млрд рублей в течение 5-6 лет», — говорится в сообщении банка. Работа по обновлению бренда началась еще в 2017 г. Над ребрендингом компания международным брендинговым агентством Landor&Fitch при активном участии таких российских дизайн-студий, как «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и другие.
Обновленный формат банкоматов, офисов и отделений банка
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин представил новый формат офисов и отделений Сбербанка актерам Михаилу Боярскому и его дочери Елизавете Боярской. Офисы банка будут без бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить «за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе».
«Мы упростили обслуживание, и поэтому никаких барьеров, никаких бронестекол – ничего такого. А система биометрии узнает вас по лицу и поможет осуществить операцию без паспорта. У нас даже касс нет: есть удобные круглые столики, за которыми вы можете обсудить с менеджерами все ваши вопросы и попить с менеджером кофе», - сказал Ведяхин.
На конференции также были представлены банкоматы с голосовым управлением и функцией распознавания лиц. Через банкомат можно будет вызвать такси, заказать еду или купить билет в кино.
Дополненный «Сбермаркет»
Генеральный директор «Сбермаркета» Асан Курмангужин представил новые возможности онлайн-магазина телеведущему Андрею Малахову. «В 2021 мы предложим подписки на товары, которые вы покупаете регулярно: как сейчас вы подписываетесь на газеты и журналы, так и в будущем сможете подписываться на бананы и молоко», — сказал Курмангужин.
«Первые в мире» виртуальные помощники
Создатель «умной» колонки для «Яндекса» Константин Круглов, который в начале прошлого года перешел в Сбербанк в качестве CEO SberDevices, представил актрисе Кристине Асмус семейство виртуальных помощников с разными характерами. Греф, представляя их, заявил, что Сбербанк первым из банков создал эмоционального виртуального помощника.
В семействе будут сразу три ассистента, каждый со своими индивидуальными особенностями: Сбер, Афина и Джой. В пресс-службе компании раскрыли отличия виртуальных помощников: Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом лёгок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актёра дубляжа Даниила Щебланова. Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой. Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всём, систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidiа, уточнил Круглов.
Глава SberDevices также представил «умную» медиаприставку SberBox, созданную специально под виртуального помощника «Салют». Ее можно будет подключить к телевизору. Приставка сможет отвечать на запросы пользователей. Ее, например, можно попросить поставить фильм, поиграть на ней в игры с помощью виртуального геймпада и одновременно — заказать какой-нибудь товар. В компании заявили о возможности заказывать вещи прямо из фильмов. Искусственный интеллект распознает вещи в кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах.
Комплексная подписка на сервисы
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис представил подписок на сервисы экосистемы «СберПрайм». Подписка будет включать доступ к контенту онлайн-кинотеатра Okko, подписку на новый музыкальный стриминговый сервис «Сберзвук», бесплатную доставку продуктов из крупнейших торговых сетей, заказанных в «СберМаркете», 30 Гб в облачном хранилище «СберДиск», скидки в Delivery Club, скидки на заказ такси «Ситимобил» и скидки за ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов «СберМобайл». Первые 30 дней подписка является бесплатной, годовая подписка — 999 руб. в год, с начала 2021 г. — 1990 руб. в год, но «возможно и меньше», допустил Хасис.