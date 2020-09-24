В семействе будут сразу три ассистента, каждый со своими индивидуальными особенностями: Сбер, Афина и Джой. В пресс-службе компании раскрыли отличия виртуальных помощников: Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом лёгок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актёра дубляжа Даниила Щебланова. Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой. Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всём, систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidiа, уточнил Круглов.