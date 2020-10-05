«Норникель» хочет снизить плату за разлив дизтоплива

«Норникель» хочет снизить плату за разлив дизтопливаШансы компании на снижение финальной суммы ущерба высоки, считают эксперты
«Дочка» «Норникеля» – Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) – представила в Арбитражный суд Красноярского края свою оценку ущерба окружающей среде в результате разлива топлива в мае 2020 г., сообщила компания 5 октября. Оценка была представлена в рамках разбирательства по иску, поданному Роспотребнадзором к НТЭК 10 сентября. «По оценке НТЭК, используя действующую методику расчетов ущерба окружающей среде, а также принимая во внимание все обстоятельства инцидента, общий размер вреда составляет 21,4 млрд руб.», – заявили в «Норникеле». В ГМК добавили, что холдинг уже вложил около 12 млрд руб. в работы по ликвидации последствий разлива дизтоплива и это также должно учитываться судом.
Цифра ущерба, представленная в суде НТЭК, почти в 7 раз меньше, чем ранее насчитал компании Росприроднадзор, – 147,7 млрд руб. В основном речь идет о загрязнении водных объектов – 147,05 млрд руб., остальной ущерб – загрязнение почв. «Мы рады, что «Норникель» наконец объявил хоть какую-то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб», – сказала журналистам 5 октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В течение июня – сентября чиновница неоднократно заявляла, что «Норникель» так не представил в ведомство альтернативного расчета размера ущерба, причиненного окружающей среде.
Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 29 мая под Норильском на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) из-за разгерметизации нефтехранилища. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что вред окружающей среде оценен в беспрецедентную сумму – почти 148 млрд руб. Спустя неделю компания заявила, что расчеты ведомства неверны, но собственной оценки тогда не представила. В августе ГМК в своей отчетности за первое полугодие 2020 г. сообщила о резервировании $2,1 млрд для компенсации ущерба от аварии под Норильском, из-за чего EBITDA (доналоговая прибыль) компании снизилась на 51% до $1,8 млрд, рентабельность по EBITDA рухнула более чем вдвое – с 59 до 27%. Завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель, по расчетам компании, удастся до конца 2023 г. 10 сентября Росприроднадзор подал в суд на ГМК о взыскании суммы экологического ущерба.
21,4 млрд руб.
составляет размер вреда окружающей среде, по мнению «Норникеля». Это почти в 7 раз меньше оценки Росприроднадзора
«Норникель» в первую очередь не согласен с тем, что Росприроднадзор применил при расчетах максимальный коэффициент Кдл (пять из пяти), учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект. Также компания оспаривает оценку объема нефтепродуктов, попавших в почву и реки Далдыкан, Амбарная и озеро Пясино.
Кдл – один из коэффициентов, на которые умножается сумма ущерба водному объекту при загрязнении нефтепродуктами, наравне с рядом других. Максимальный коэффициент Кдл применяется, когда нарушитель не предпринял никаких действий для устранения последствий в течение более 20 суток (более 500 часов) с момента аварии. «Росприроднадзор обосновывает его использование тем, что последствия инцидента не были устранены в течение 500 часов, – отмечают в ГМК. – Однако положения методики <...> и сложившаяся правоприменительная практика определяют расчет коэффициента Кдл по времени начала работ по ликвидации аварии, а не по времени их завершения». В «Норникеле» настаивают на том, что НТЭК начала устранять последствия аварии в первый же день, поэтому должен применяться Кдл 1,1.
Если дословно следовать тому, что написано в методике расчета вреда водным объектам, то претензии компании справедливы, сказал «Ведомостям» партнер юридической компании «Шаповалов Петров» Алексей Вакуленко. Оценка Росприроднадзором объема вылившегося дизтоплива также завышена – в компании посчитали, что в почву и водоемы попало в общей сложности 14 300 т, а не 19 100 т, как полагают инспектора. Росприроднадзор завершил свои исследования по подсчету попавших в воду нефтепродуктов слишком рано – 29 июня, еще до окончания работ по их сбору, указывают в компании. Также, по мнению НТЭК, неверно определен ущерб почвам: в несколько раз завышена площадь загрязненного участка, в показатели степени загрязнения включены не только нефтепродукты, но и другие вредные вещества (не имеющие отношения к разливу топлива. – «Ведомости»), к плодородным почвам отнесены участки промышленных земель.
«При расчете суммы ущерба мы руководствовались исключительно замерами и результатами анализов, произведенных службой», – парировала Радионова.
Адвокат, управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что «Норникель» постарается затянуть судебный процесс, а сумма, потраченная на ликвидацию аварии, будет включена в финальный размер платежа за вред окружающей среде. Компания не оспаривает сам факт нанесения вреда окружающей среде, но говорит о том, что на устранение последствий уже потрачено 12 млрд руб., и далее эта сумма будет расти, добавляет он. Эти расходы, по словам юриста, в соответствии с решениями пленума Верховного суда от 2017 г. придется учитывать при расчете окончательной суммы ущерба экологии. «Вероятно, спустя некоторое время «Норникель» заявит о том, что все последствия устранены, и будет инициирована еще одна экологическая экспертиза», – рассуждает он. Руководитель практики энергетики и природных ресурсов Bryan Cave Leighton Paisner Russia (бывшее Goltsblat BLP) Айдын Джебраилов отмечает, что тренд на взыскание с промышленных компаний гигантских сумм, не сопоставимых с причиненным ущербом экологии, наметился после резонансного дела против BP за разлив нефти в Мексиканском заливе (авария, по оценке самой компании, обошлась ей более чем в $50 млрд. – «Ведомости»). Но это неверный подход: компания должна не платить гигантские штрафы в качестве наказания, а тратить деньги на реальные работы по ликвидации ущерба экологии, считает он. По словам Вакуленко, было бы логично привлечь к делу независимых экспертов, которые могут объективно оценить объем разлившегося топлива. Компании, несмотря на широкий общественный резонанс этого дела, скорее всего, удастся добиться уменьшения финальной суммы вреда, нанесенного окружающей среде, добавляет он.