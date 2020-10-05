«Норникель» хочет снизить плату за разлив дизтоплива

Адвокат, управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что «Норникель» постарается затянуть судебный процесс, а сумма, потраченная на ликвидацию аварии, будет включена в финальный размер платежа за вред окружающей среде. Компания не оспаривает сам факт нанесения вреда окружающей среде, но говорит о том, что на устранение последствий уже потрачено 12 млрд руб., и далее эта сумма будет расти, добавляет он. Эти расходы, по словам юриста, в соответствии с решениями пленума Верховного суда от 2017 г. придется учитывать при расчете окончательной суммы ущерба экологии. «Вероятно, спустя некоторое время «Норникель» заявит о том, что все последствия устранены, и будет инициирована еще одна экологическая экспертиза», – рассуждает он. Руководитель практики энергетики и природных ресурсов Bryan Cave Leighton Paisner Russia (бывшее Goltsblat BLP) Айдын Джебраилов отмечает, что тренд на взыскание с промышленных компаний гигантских сумм, не сопоставимых с причиненным ущербом экологии, наметился после резонансного дела против BP за разлив нефти в Мексиканском заливе (авария, по оценке самой компании, обошлась ей более чем в $50 млрд. – «Ведомости»). Но это неверный подход: компания должна не платить гигантские штрафы в качестве наказания, а тратить деньги на реальные работы по ликвидации ущерба экологии, считает он. По словам Вакуленко, было бы логично привлечь к делу независимых экспертов, которые могут объективно оценить объем разлившегося топлива. Компании, несмотря на широкий общественный резонанс этого дела, скорее всего, удастся добиться уменьшения финальной суммы вреда, нанесенного окружающей среде, добавляет он.