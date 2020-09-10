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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

В Минприроды рассчитывали решить вопрос о выплате штрафа без суда
Илья Лакстыгал
Ликвидация последствий разлива топлива /Кирилл Кухмарь / ТАСС

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» в размере 148 млрд руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», – сообщили в Росприроднадзоре. По ранее проведенной оценке ведомства, ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. «Ведомости» запросили комментарий «Норникеля».

В конце августа в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа без суда. Однако 4 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания так и не представила план рекультивации в Норильске и не выплатила сумму ущерба, которую сочла бы справедливой. Она пояснила, что на тот момент «Норникель» производил сепарацию водо-топливной смеси. Радионова выразила надежду, что компания все же ознакомит ведомство со своим планом

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Разлив топлива произошел на норильской ТЭЦ-3 29 мая. Тогда на проезжую часть дороги, ведущей к электростанции, разлилось около 20 000 т дизельного топлива. Они попали в почву и расположенные вокруг водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Как выяснила Генпрокуратура, авария произошла из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара.

На компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных