Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублейВ Минприроды рассчитывали решить вопрос о выплате штрафа без суда
«Направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей», – сообщили в Росприроднадзоре. По ранее проведенной оценке ведомства, ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. «Ведомости» запросили комментарий «Норникеля».
В конце августа в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа без суда. Однако 4 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания так и не представила план рекультивации в Норильске и не выплатила сумму ущерба, которую сочла бы справедливой. Она пояснила, что на тот момент «Норникель» производил сепарацию водо-топливной смеси. Радионова выразила надежду, что компания все же ознакомит ведомство со своим планом
Разлив топлива произошел на норильской ТЭЦ-3 29 мая. Тогда на проезжую часть дороги, ведущей к электростанции, разлилось около 20 000 т дизельного топлива. Они попали в почву и расположенные вокруг водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Как выяснила Генпрокуратура, авария произошла из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара.
На компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.