Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

В конце августа в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа без суда. Однако 4 сентября руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания так и не представила план рекультивации в Норильске и не выплатила сумму ущерба, которую сочла бы справедливой. Она пояснила, что на тот момент «Норникель» производил сепарацию водо-топливной смеси. Радионова выразила надежду, что компания все же ознакомит ведомство со своим планом