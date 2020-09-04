«Норникель» не представил Росприроднадзору план рекультивации в Норильске

«В настоящий момент заканчиваются мероприятия, компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию, и мы надеемся, что дальше они придут к нам за проектом рекультивации. Мы надеемся, что компания не будет затягивать», ‒ цитирует ТАСС Радионову.