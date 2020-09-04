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«Норникель» не представил Росприроднадзору план рекультивации в Норильске

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«Норникель» до сих пор не представил план рекультивации на месте разлива дизеля в Норильске, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она выразила надежду на то, что компания не будет затягивать с возмещением ущерба, в ином случае это грозит судебным разбирательством.

«В настоящий момент заканчиваются мероприятия, компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию, и мы надеемся, что дальше они придут к нам за проектом рекультивации. Мы надеемся, что компания не будет затягивать», ‒ цитирует ТАСС Радионову.

По ее словам, план по восстановлению экологии на месте разлива дизтоплива пока не поступил в Росприроднадзор. Также компания не выплатила сумму ущерба, которую посчитала справедливой.

Ранее в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа по нанесенному компанией ущербу природе от разлива дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска без суда. Инцидент произошел 9 мая. По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд руб. Позднее на компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд.

Ранее по теме: Минприроды надеется без суда решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных