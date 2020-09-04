«Норникель» не представил Росприроднадзору план рекультивации в Норильске
«Норникель» до сих пор не представил план рекультивации на месте разлива дизеля в Норильске, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она выразила надежду на то, что компания не будет затягивать с возмещением ущерба, в ином случае это грозит судебным разбирательством.
«В настоящий момент заканчиваются мероприятия, компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию, и мы надеемся, что дальше они придут к нам за проектом рекультивации. Мы надеемся, что компания не будет затягивать», ‒ цитирует ТАСС Радионову.
По ее словам, план по восстановлению экологии на месте разлива дизтоплива пока не поступил в Росприроднадзор. Также компания не выплатила сумму ущерба, которую посчитала справедливой.
Ранее в Минприроды заявили, что рассчитывают решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа по нанесенному компанией ущербу природе от разлива дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска без суда. Инцидент произошел 9 мая. По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд руб. Позднее на компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд.