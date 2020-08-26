Минприроды надеется без суда решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 под Норильском, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы.