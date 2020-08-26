Минприроды надеется без суда решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа
Минприроды рассчитывает решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа по принесенному компанией ущербу природе от разлива дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска, заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
«Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании», – цитирует ТАСС министра.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 под Норильском, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд руб. и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. Позднее на компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд.