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Минприроды надеется без суда решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа

Ведомости

Минприроды рассчитывает решить вопрос по выплате «Норникелем» штрафа по принесенному компанией ущербу природе от разлива дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска, заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

«Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании», – цитирует ТАСС министра.

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 под Норильском, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. По данным Генпрокуратуры, ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд руб. и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. Позднее на компенсацию ущерба от разлива топлива «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд.

Ранее по теме: «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных