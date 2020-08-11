«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти 148 млрд руб.: ущерб объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде. В начале августа «Норникелем» был представлен проект плана работ по ликвидации последствий аварии. Согласно проекту, работы могут продлиться до 2025 г.