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«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

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Показатель EBITDA «Норильского никеля» снизился на 51% в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,8 млрд, говорится в сообщении компании. Это произошло вследствие признания «Норникелем» расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд, связанным с разливом дизеля на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска.

В компании отметили, что Росприроднадзор оценил сумму ущерба от инцидента в 147,78 млрд руб. (около $2,1 млрд) и предъявил ее к добровольному возмещению.

«Компания направила в Росприроднадзор письмо, в котором выразила готовность к диалогу по вопросам возмещения ущерба, отметив, что оценка ущерба требует уточнения с учетом фактических параметров по результатам окончания работ по ликвидации последствий инцидента и завершения всех соответствующих экспертиз», – указано в сообщении. Компания рассчитывает, что «существует возможность внесудебного урегулирования вопросов в отношении размера вреда, порядка и сроков его компенсации».  

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, сообщала Генпрокуратура. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. 

3 июня президент России Владимир Путин объявил в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Путин в тот же день провел онлайн-совещание по вопросу экологической обстановки в Норильске, в котором принял участие президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он пообещал устранить последствия аварии, выделив на это около 13 млрд руб. 

Позже Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти 148 млрд руб.: ущерб объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Потанин был не согласен с оценкой ущерба и передал через пресс-службу, что будет оспаривать его в суде. В начале августа «Норникелем» был представлен проект плана работ по ликвидации последствий аварии. Согласно проекту, работы могут продлиться до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных