Москва увеличит лимит на облигации до 300 млрд рублей ежегодно

В комментариях к проекту бюджета говорится, что заимствования привлекаются «с учетом хода исполнения бюджета и фактической потребности в средствах». Нагрузка на бюджет будет держаться на безопасном уровне, заверило правительство Москвы. Сумма расходов на обслуживание госдолга Москвы в 2027, 2028 и 2029 гг. не превысит 0,5%, 0,9% и 1,3% соответственно от планируемых.