Москва увеличит лимит на облигации до 300 млрд рублей ежегодно
Москва закладывает в проект бюджета на 2027–2029 гг. лимит заимствования через облигации в размере 300 млрд руб. ежегодно, а предельный срок их погашения составляет 30 лет. Обновления первым заметил «Интерфакс», проект опубликован на сайте Мосгордумы.
Лимит увеличен в два раза – на протяжении нескольких лет он составлял 150 млрд руб. в год. В бюджете на 2026–2028 гг. его также увеличивали, но до 200 млрд руб.
В комментариях к проекту бюджета говорится, что заимствования привлекаются «с учетом хода исполнения бюджета и фактической потребности в средствах». Нагрузка на бюджет будет держаться на безопасном уровне, заверило правительство Москвы. Сумма расходов на обслуживание госдолга Москвы в 2027, 2028 и 2029 гг. не превысит 0,5%, 0,9% и 1,3% соответственно от планируемых.
Плановый дефицит бюджета столицы на 2027 г. закладывают в размере 651 млрд руб.: доходы – 5,94 трлн руб., расходы – 6,59 трлн руб. На 2028 г. показатель планируют в размере 500 млрд руб., на 2029 г. – 340,6 млрд руб.
23 сентября кредитное агентство «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности г. Москвы на уровне ruААА, прогноз по рейтингу стабильный. Положительное влияние на уровень оказывают высокая бюджетная автономия, гибкость расходной части бюджета, диверсифицированная налоговая база, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей, указало агентство.