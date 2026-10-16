«Единая Россия» назначила Андрея Осинникова руководителем исполкома

24 сентября «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников в партии сообщили, что Осинников рассматривается в качестве нового руководителя исполкома. Источники отмечали, что он курирует региональную работу и выборы, а должность главы исполкома является одной из ключевых в партийной иерархии.