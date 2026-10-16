«Единая Россия» назначила Андрея Осинникова руководителем исполкома
Андрей Осинников назначен руководителем Центрального исполнительного комитета «Единой России». Его кандидатуру согласовал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщается в официальном Telegram-канале «Единой России».
Ранее Осинников занимал должность заместителя руководителя Центрального исполкома и возглавлял управление региональной и технологической работы партии. В его обязанности входили взаимодействие с региональными отделениями и организация избирательных кампаний.
На посту руководителя исполкома он сменил Александра Сидякина, который возглавил комитет Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Новый комитет в том числе займется законодательным обеспечением технологического блока Народной программы «Единой России».
24 сентября «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников в партии сообщили, что Осинников рассматривается в качестве нового руководителя исполкома. Источники отмечали, что он курирует региональную работу и выборы, а должность главы исполкома является одной из ключевых в партийной иерархии.