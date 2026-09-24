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Руководителем исполкома «Единой России» может стать Андрей Осинников

Он может сменить на этом посту Александра Сидякина, который возглавит комитет по цифровому развитию
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На пост руководителя центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» рассматривается замруководителя ЦИК Андрей Осинников. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников в партии. Осинников может сменить на этом посту Александра Сидякина, поскольку тот перейдет на должность председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, отмечают источники.

Когда будут проведены кадровые изменения, собеседники не называют. Окончательное решение по утверждению кандидатуры руководителя ЦИК могут принять в рамках третьего этапа съезда партии в декабре. Секретарь генсовета Владимир Якушев на днях анонсировал, что «Единая Россия» проведет на съезде ротацию руководящих органов и примет поправки в устав. Сидякина в 2021 г. на этот пост назначил декабрьский съезд, а с ноября он исполнял обязанности руководителя.

Осинников в статусе замруководителя ЦИК возглавляет управление региональной и технологической работы. Он отвечает за работу с регионами и за выборы. Фактически он является «главным политтехнологом партии», говорит один из источников.

Сидякин и Осинников – среди немногих, кто остался в центральном исполкоме после смены секретаря генсовета: в 2024 г. Андрея Турчака, ставшего главой Республики Алтай, на этом посту сменил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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По словам собеседников в партии, Якушев думал о возможном назначении на должность руководителя ЦИК близкого себе человека. Но в итоге склоняется к Осинникову, поскольку они нашли общий язык во время выборов и сфера деятельности Осинникова «очень понятна» Якушеву, говорит источник.

ЦИК «Единой России» является, по сути, аппаратом партии. Должность руководителя ЦИК – одна из важнейших в иерархии «Единой России».

Осинников пришел в ЦИК в середине 2010-х гг., рассказывает один из единороссов. Он занимал должность заместителя руководителя управления региональной и технологической работы, которое возглавлял Андрей Парфенов. После перехода Парфенова в Госдуму в 2022 г. Осинников возглавил управление, а также стал замруководителя ЦИК.

Перемены в ЦИК «Единой России» будут, судя по всему, иметь эволюционный характер, что очень важно, поскольку от этого органа требуется спокойная и хорошо отлаженная аппаратная работа, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Судя по всему, новая конструкция ЦИК будет призвана такую работу обеспечить». Что касается Осинникова, то он занимался выборами и политтехнологиями, так что это его стезя, добавляет эксперт.

В случае если Осинников станет руководителем ЦИК, это будет означать акцент собственно на выборных кампаниях – тем более что технологическое подразделение считается одним из самых сильных в исполкоме, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

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