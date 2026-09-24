Руководителем исполкома «Единой России» может стать Андрей Осинников

Перемены в ЦИК «Единой России» будут, судя по всему, иметь эволюционный характер, что очень важно, поскольку от этого органа требуется спокойная и хорошо отлаженная аппаратная работа, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Судя по всему, новая конструкция ЦИК будет призвана такую работу обеспечить». Что касается Осинникова, то он занимался выборами и политтехнологиями, так что это его стезя, добавляет эксперт.