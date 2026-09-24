Руководителем исполкома «Единой России» может стать Андрей Осинников

Руководителем исполкома «Единой России» может стать Андрей ОсинниковОн может сменить на этом посту Александра Сидякина, который возглавит комитет по цифровому развитию
На пост руководителя центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» рассматривается замруководителя ЦИК Андрей Осинников. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников в партии. Осинников может сменить на этом посту Александра Сидякина, поскольку тот перейдет на должность председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, отмечают источники.
Когда будут проведены кадровые изменения, собеседники не называют. Окончательное решение по утверждению кандидатуры руководителя ЦИК могут принять в рамках третьего этапа съезда партии в декабре. Секретарь генсовета Владимир Якушев на днях анонсировал, что «Единая Россия» проведет на съезде ротацию руководящих органов и примет поправки в устав. Сидякина в 2021 г. на этот пост назначил декабрьский съезд, а с ноября он исполнял обязанности руководителя.
Осинников в статусе замруководителя ЦИК возглавляет управление региональной и технологической работы. Он отвечает за работу с регионами и за выборы. Фактически он является «главным политтехнологом партии», говорит один из источников.
Сидякин и Осинников – среди немногих, кто остался в центральном исполкоме после смены секретаря генсовета: в 2024 г. Андрея Турчака, ставшего главой Республики Алтай, на этом посту сменил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
По словам собеседников в партии, Якушев думал о возможном назначении на должность руководителя ЦИК близкого себе человека. Но в итоге склоняется к Осинникову, поскольку они нашли общий язык во время выборов и сфера деятельности Осинникова «очень понятна» Якушеву, говорит источник.
ЦИК «Единой России» является, по сути, аппаратом партии. Должность руководителя ЦИК – одна из важнейших в иерархии «Единой России».
Осинников пришел в ЦИК в середине 2010-х гг., рассказывает один из единороссов. Он занимал должность заместителя руководителя управления региональной и технологической работы, которое возглавлял Андрей Парфенов. После перехода Парфенова в Госдуму в 2022 г. Осинников возглавил управление, а также стал замруководителя ЦИК.
Перемены в ЦИК «Единой России» будут, судя по всему, иметь эволюционный характер, что очень важно, поскольку от этого органа требуется спокойная и хорошо отлаженная аппаратная работа, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Судя по всему, новая конструкция ЦИК будет призвана такую работу обеспечить». Что касается Осинникова, то он занимался выборами и политтехнологиями, так что это его стезя, добавляет эксперт.
В случае если Осинников станет руководителем ЦИК, это будет означать акцент собственно на выборных кампаниях – тем более что технологическое подразделение считается одним из самых сильных в исполкоме, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.