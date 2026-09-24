«Единая Россия» получает до 18 мандатов в Госдуме за счет новых регионов

«Единая Россия» получает до 18 мандатов в Госдуме за счет новых регионовЕще одно место, скорее всего, достанется экс-главе нацбанка Украины от «Справедливой России»
Одна из крупнейших региональных групп списка «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму (№ 57), объединившая четыре новых региона, может принести партии власти до 11 мандатов, подсчитали «Ведомости». ЕР получила в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях высокие результаты (от 74,81% на Херсонщине до 80,46% в ДНР) при явке значительно выше среднероссийской (от 74,61 до 82,14%), благодаря чему в Думу может пройти более половины кандидатов от супергруппы (20 человек).
Ожидается, что при первичном распределении мандатов ЕР получит в новых регионах 10 мандатов, а еще один мандат может достаться партии при распределении остатков. Лидер региональной группы № 57 – депутат Госдумы Виктор Водолацкий в комментариях «Ведомостям» был более сдержан: по его словам, точно проходят «8–9 человек минимум». Высокопоставленный единоросс назвал предварительный расчет «Ведомостей» правильным. Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов 25 сентября, заявляла ранее глава комиссии Элла Памфилова.
С учетом победы кандидатов от ЕР во всех семи одномандатных округах, образованных на присоединенных в 2022 г. территориях, партия власти может получить до 18 мандатов в Госдуме. Среди кандидатов ЕР по списку от новых регионов экс-омбудсмен Татьяна Москалькова, первый замглавы международного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, начальник Главного штаба ВМФ России – первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов (2–4-е места соответственно). Никто из них, кроме Водолацкого, не участвовал в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы.
Также в Госдуму, вероятно, проходят депутат парламента ЛНР Ян Лещенко, федеральный координатор «Молодой гвардии Единой России» в новых регионах, депутат парламента ДНР Сергей Добровольский, депутат парламента ДНР Виктор Николаенко, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР, советник ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Гарцев, депутат ростовской-на-дону городской думы Евгений Соболев и депутат парламента ДНР Петр Пятибратов (места с 5-го по 11-е соответственно).
В одномандатных округах в новых регионах победили военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова, депутат Госдумы Александр Бородай и заместитель технического директора угледобывающей компании ООО «Импэкс-Дон» Сергей Макаров (все – ДНР), депутаты парламента ЛНР Денис Колесников и Иван Санаев (оба – ЛНР), депутат парламента Крыма Алексей Тихомиров (Запорожская обл.) и первый вице-спикер херсонской областной думы Елена Дмитрук (Херсонская обл.).
В случае перехода в Госдуму сенатора Вороны новым представителем заксобрания Запорожской области в Совете Федерации может стать известный в прошлом украинский медиаменеджер, основатель частного телеканала «Украина 112» (прекратил вещание в 2021 г.), а ныне депутат регионального парламента Виктор Зубрицкий, писали «Ведомости» 24 июля.
Высокий результат ЕР в новых регионах ожидаем, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко: «Кроме «Единой России», никого там не знают – это первое, а второе – многодневное голосование позволяет обеспечить организованный привод избирателей». Как сообщали «Ведомости» 21 сентября, беспрецедентно долгое досрочное голосование на выборах в Госдуму в этом году проводилось в 12 субъектах Федерации, где действует военное положение (четыре новых региона) и средний уровень реагирования (прифронтовые регионы). Оно проходило с 30 августа по 17 сентября и охватило в общей сложности около 4,7 млн избирателей.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с организацией выборов в регионах, высокая явка в этих субъектах и переход части мандатов представителям новых территорий во многом усилили конкуренцию на выборах. Власти регионов и местные элиты в других субъектах более активно боролись за результат своих кандидатов, что в том числе стало драйвером явки, говорит он.
Жители новых регионов, голосуя за ЕР, поддерживали государство, так как в этих субъектах ощущение, что только государство и никто другой может тебя защитить, сильнее, чем в других, говорит политолог Алексей Макаркин. «В других регионах люди исходят из того, что можно самовыразиться, проголосовать за оппозицию, тем более что она тоже патриотическая и находится в консенсусе с властью», – сказал эксперт «Ведомостям».
Абсолютное лидерство ЕР в новых регионах закономерно, говорит политолог Ростислав Туровский. Другие партии, по его мнению, по большому счету не имеют там своей повестки и не могут предложить электорату внятную альтернативу, поскольку работает эффект сплочения, а также решения социально-экономических вопросов именно действующей властью.
Еще один мандат в новых регионах, как ожидается, может получить бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава украинского нацбанка Сергей Арбузов, возглавлявший региональную группу «Справедливой России» (СР) по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, Крыму и Севастополю. СР единственная из партий, помимо ЕР, кому удалось преодолеть 5%-ный барьер на выборах в Госдуму в новых регионах. Представитель СР сказал «Ведомостям», что пока преждевременно комментировать распределение мандатов.
Новые регионы достаточно большие (по данным ЦИК на 1 июля, в них зарегистрировано 3 560 657 избирателей), в них голосовали и военнослужащие, говорит политолог Александр Немцев. По его словам, региональные группы списка СР были крупными (всего 37 групп против 57 у ЕР) и поэтому преодоление 5%-ного барьера даже с минимальным перевесом позволяет пройти в Думу Арбузову. «Новые регионы – это бывшие территории Украины, и в них могла остаться сетка Партии регионов, в которой состоял экс-глава нацбанка. Думаю, партийный расчет был на это», – сказал политолог «Ведомостям».
В подготовке материала принимал участие Максим Иванов