«Единая Россия» получает до 18 мандатов в Госдуме за счет новых регионов

Жители новых регионов, голосуя за ЕР, поддерживали государство, так как в этих субъектах ощущение, что только государство и никто другой может тебя защитить, сильнее, чем в других, говорит политолог Алексей Макаркин. «В других регионах люди исходят из того, что можно самовыразиться, проголосовать за оппозицию, тем более что она тоже патриотическая и находится в консенсусе с властью», – сказал эксперт «Ведомостям».