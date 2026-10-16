Песков анонсировал международный разговор Путина
У президента России Владимира Путина 16 октября не будет крупных мероприятий, но запланирован международный разговор. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы традиционно информируем, будет сообщение пресс-службы», – отметил Песков. Представитель Кремля добавил, что встречи российского лидера сегодня будут непубличными.
Последний известный международный разговор Путина был 13 октября. Глава государства в ходе диалога по телефону обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двустороннего сотрудничества. Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
9 октября Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе разговора главы государств договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Президент США добавил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, дополнительно Россия может поставить 3 млн т дизельного топлива.