Песков анонсировал международный разговор Путина

9 октября Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе разговора главы государств договорились о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Президент США добавил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, дополнительно Россия может поставить 3 млн т дизельного топлива.