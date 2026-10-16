Первый замглавы ГРУ Алексеев рассказал о лечении после покушения

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как исполнитель заходит в подъезд. Там он выстрелил в Алексеева три раза. После он вышел из подъезда, бросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб и выкинул сумку. 8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого в покушении Любомира Корбу. Его задержали в ОАЭ и выдали России. По данным ТАСС, Корба выполнял задание спецслужб Украины.