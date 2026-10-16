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Первый замглавы ГРУ Алексеев рассказал о лечении после покушения

Инна Шульгина
Министерство обороны
Министерство обороны

Первый замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны, Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев проходил лечение после покушения в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии. Он рассказал об этом на открытии 28-й всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях».

«Приятно и то, что я тоже был спасен в центре, будучи раненным, проходил лечение у вас», – сказал он (цитата по ТАСС).

Алексеев отметил, что специалисты центра спасли 15 000 участников спецоперации, и поблагодарил их за работу.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как исполнитель заходит в подъезд. Там он выстрелил в Алексеева три раза. После он вышел из подъезда, бросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб и выкинул сумку. 8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого в покушении Любомира Корбу. Его задержали в ОАЭ и выдали России. По данным ТАСС, Корба выполнял задание спецслужб Украины.

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