Первый замглавы ГРУ Алексеев рассказал о лечении после покушения
Первый замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны, Герой России, генерал-лейтенант Владимир Алексеев проходил лечение после покушения в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии. Он рассказал об этом на открытии 28-й всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях».
«Приятно и то, что я тоже был спасен в центре, будучи раненным, проходил лечение у вас», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алексеев отметил, что специалисты центра спасли 15 000 участников спецоперации, и поблагодарил их за работу.
Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как исполнитель заходит в подъезд. Там он выстрелил в Алексеева три раза. После он вышел из подъезда, бросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб и выкинул сумку. 8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого в покушении Любомира Корбу. Его задержали в ОАЭ и выдали России. По данным ТАСС, Корба выполнял задание спецслужб Украины.