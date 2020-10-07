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«Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»

В компании считают, что он нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» планирует обжаловать решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) о штрафе в размере примерно $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2», говорится в сообщении компании.

«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши», — указано в сообщении. В компании напомнили, что во время обжалования решение не подлежит исполнению.

В «Газпроме» считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”».

Ранее по теме: Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»

«Газпром» и его европейские партнеры обвиняются в несогласованном с Польшей создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2», отметили в компании. «Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией “Газпрома” с привлечением заемного финансирования», — указано в сообщении. В требовании польского регулятора также содержится предписание прекратить кредитные соглашения по «Северному потоку – 2», сообщили в «Газпроме».

Ранее антимонопольный орган Польши принял решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) за участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов $7,6 млрд и $100 млн соответственно.

31 июля «Газпром» получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Позднее компания подала апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2». Регулятор возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

6 октября 2020 года польский антимонопольный орган (UOKiK) вынес решение, в котором объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО «Газпром» и западными финансовыми инвесторами (компаниями групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper), представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства Республики Польши, в связи чем требовалась подача предварительного уведомления в UOKiK. В соответствии с решением UOKiK предполагается наложение на «Газпром» штрафа в размере около 6,467 млрд евро, а также содержится предписание прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток – 2».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных