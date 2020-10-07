«Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»

31 июля «Газпром» получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Позднее компания подала апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2». Регулятор возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.