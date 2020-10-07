«Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»В компании считают, что он нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства
«Газпром» планирует обжаловать решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) о штрафе в размере примерно $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2», говорится в сообщении компании.
«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши», — указано в сообщении. В компании напомнили, что во время обжалования решение не подлежит исполнению.
В «Газпроме» считают, что решение польского регулятора «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта “Северный поток – 2”».
«Газпром» и его европейские партнеры обвиняются в несогласованном с Польшей создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2», отметили в компании. «Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией “Газпрома” с привлечением заемного финансирования», — указано в сообщении. В требовании польского регулятора также содержится предписание прекратить кредитные соглашения по «Северному потоку – 2», сообщили в «Газпроме».
Ранее антимонопольный орган Польши принял решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper) за участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов $7,6 млрд и $100 млн соответственно.
31 июля «Газпром» получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Позднее компания подала апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2». Регулятор возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».
6 октября 2020 года польский антимонопольный орган (UOKiK) вынес решение, в котором объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО «Газпром» и западными финансовыми инвесторами (компаниями групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper), представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства Республики Польши, в связи чем требовалась подача предварительного уведомления в UOKiK. В соответствии с решением UOKiK предполагается наложение на «Газпром» штрафа в размере около 6,467 млрд евро, а также содержится предписание прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток – 2».