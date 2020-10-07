Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток — 2»
Антимонопольный орган Польши (UOKiK) принял решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний за строительство газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафов $7,6 млрд и $100 млн соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на главу UOKiK Томаша Хрустного. Регулятор также потребовал от компаний расторгнуть договор о строительстве в течение 30 дней после получения решения.
«На пять компаний «наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), "Газпром" был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд)», — передает агентство. Хрустный пояснил, что антимонопольный орган закончил расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». По его словам, оно проводилось скрупулезно.
31 июля «Газпром» получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Позднее компания подала апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2». Регулятор возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».
«В течение 30 дней после получения решения [участвующие в проекте] фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]», — информировал Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.