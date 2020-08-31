«Газпром» обжаловал в суде Польши штраф из-за «Северного потока – 2»
«Газпром» подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (UOKiK) об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2», говорится в материалах компании.
Жалобы были поданы 24 августа. Уточняется, что речь идет о доказательствах, собранных в ходе расследования в отношении «Газпрома» и иностранных инвесторов, задействованных в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».
31 июля компания получила от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Отмечалось, что в случае судебного обжалования штрафа он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.
Ранее польский антимонопольный регулятор пояснил, что наложение штрафа связано с процедурой создания консорциума для финансирования «Северного потока – 2» без разрешения ведомства. По данным регулятора, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме» заявили, что запрошенная информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.
UOKiK возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».