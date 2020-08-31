«Газпром» обжаловал в суде Польши штраф из-за «Северного потока – 2»

Ранее польский антимонопольный регулятор пояснил, что наложение штрафа связано с процедурой создания консорциума для финансирования «Северного потока – 2» без разрешения ведомства. По данным регулятора, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме» заявили, что запрошенная информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.