Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Газпром» обжаловал в суде Польши штраф из-за «Северного потока – 2»

Ведомости

«Газпром» подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (UOKiK) об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе расследования по «Северному потоку – 2», говорится в материалах компании.

Жалобы были поданы 24 августа. Уточняется, что речь идет о доказательствах, собранных в ходе расследования в отношении «Газпрома» и иностранных инвесторов, задействованных в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

31 июля компания получила от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро за непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования. Отмечалось, что в случае судебного обжалования штрафа он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Ранее польский антимонопольный регулятор пояснил, что наложение штрафа связано с процедурой создания консорциума для финансирования «Северного потока – 2» без разрешения ведомства. По данным регулятора, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями – Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме» заявили, что запрошенная информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

UOKiK возбудил дело против «Газпромa» в начале июня. В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: В Германии назвали «верхом наглости» угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных