В Германии назвали «верхом наглости» угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Угрозы сенаторов США в отношении «Северного потока – 2» являются «верхом наглости». Об этом заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung, сообщили «РИА Новости».
По мнению Крахта, первой наглостью США являются санкции против компаний, суда которых укладывали трубы газопровода. Вторая наглость – это угрозы сенаторов США ввести санкции против немецкого порта Sassnitz GmbH, который находится в городе Засниц на острове Рюген. В письме сенаторов руководству порта говорится, что, если работы по укладке труб газопровода продолжатся, порту может грозить «финансовое разрушение». Бургомистр Засница добавил, что Германия должна доказать миру, что ее нельзя запугать, и выразил надежду на скорейшее завершение работ по укладке трубопровода.
11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства «Северного потока – 2», допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.
В начале июня в сенат США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». Согласно документу, новые ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые помогают с прокладкой трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.
«Северный поток – 2» – газопровод длиной более 1200 км общей мощностью 55 млрд куб. м в год, идущий из России по дну Балтийского моря до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Сейчас строительство газопровода завершено на 94%.