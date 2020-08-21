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В Германии назвали «верхом наглости» угрозы США из-за «Северного потока – 2»

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Угрозы сенаторов США в отношении «Северного потока – 2» являются «верхом наглости». Об этом заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung, сообщили «РИА Новости».

По мнению Крахта, первой наглостью США являются санкции против компаний, суда которых укладывали трубы газопровода. Вторая наглость – это угрозы сенаторов США ввести санкции против немецкого порта Sassnitz GmbH, который находится в городе Засниц на острове Рюген. В письме сенаторов руководству порта говорится, что, если работы по укладке труб газопровода продолжатся, порту может грозить «финансовое разрушение». Бургомистр Засница добавил, что Германия должна доказать миру, что ее нельзя запугать, и выразил надежду на скорейшее завершение работ по укладке трубопровода.

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11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства «Северного потока – 2», допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.

В начале июня в сенат США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». Согласно документу, новые ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые помогают с прокладкой трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.

«Северный поток – 2» – газопровод длиной более 1200 км общей мощностью 55 млрд куб. м в год, идущий из России по дну Балтийского моря до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Сейчас строительство газопровода завершено на 94%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных