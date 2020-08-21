В Германии назвали «верхом наглости» угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По мнению Крахта, первой наглостью США являются санкции против компаний, суда которых укладывали трубы газопровода. Вторая наглость – это угрозы сенаторов США ввести санкции против немецкого порта Sassnitz GmbH, который находится в городе Засниц на острове Рюген. В письме сенаторов руководству порта говорится, что, если работы по укладке труб газопровода продолжатся, порту может грозить «финансовое разрушение». Бургомистр Засница добавил, что Германия должна доказать миру, что ее нельзя запугать, и выразил надежду на скорейшее завершение работ по укладке трубопровода.