«Газпром» рассказал о планах по завершению строительства «Северного потока ‒ 2»
«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток ‒ 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который можем предоставить публично на данном этапе», ‒ заявили в «Газпроме», добавив, что на проект в настоящее время оказывается очень сильное давление
11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства «Северного потока ‒ 2», допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.
В начале июня в сенат США был внесен законопроект о расширении санкций против «Северного потока ‒ 2». Согласно документу, новые ограничения могут коснуться и европейских компаний, которые помогают с прокладкой трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод длиной более 1200 км общей мощностью 55 млрд куб. м в год, идущий из России по дну Балтийского моря до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Сейчас строительство газопровода завершено на 94%.