«Газпром» рассказал о планах по завершению строительства «Северного потока ‒ 2»

«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода "Северный поток ‒ 2" и ведем для этого необходимую работу. К сожалению, мы ограничены в том объеме информации, который можем предоставить публично на данном этапе», ‒ заявили в «Газпроме», добавив, что на проект в настоящее время оказывается очень сильное давление